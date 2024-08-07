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單身大姑暗示「為孩花錢不該省」 她火大：別用手段情勒我們

聯合新聞網／ 綜合報導
身為媽媽的網友受不了親友情勒指指點點，直言「希望單身的親人玩玩小孩就好」。示意圖／ingimage
身為媽媽的網友受不了親友情勒指指點點，直言「希望單身的親人玩玩小孩就好」。示意圖／ingimage

父母總是想給孩子最好的，但也得依經濟狀況量力而為。一名女網友在臉書「靠北公婆」抱怨，單身的大姑拿了一個「對自己省吃儉用給小孩最好的」影片給她看，看完她只覺得超級火大，直言「希望單身的親人玩玩小孩就好」。

原PO表示，從小孩出生到現在都是拿之前姊姊的小孩或是別人給的東西，除了尿布、奶粉和一些小東西外，都是接受其他人給的東西，而大姑單身就認為原PO給小孩的不應該什麼都要省。原PO表示老公因為工作換跑道，兩人當然花費必須有所節制，她上班兩個星期除了假日會讓小孩給婆婆帶，另外兩星期自己顧小孩，老公一個月的薪水只夠繳車貸跟他自己的生活費，所以房貸、保險、健保、勞保、原PO和小孩的生活費都是原PO自己支出。龐大的生活壓力下大姑還火上加油，讓原PO忍不住發文「試問一下，我到底要對自己多好？」

面對大姑的風涼話，原PO抱怨「到底要怎樣做才對」、「有時候真的很希望單身的親人玩玩小孩就好」、「不要用自己的手段情勒我們」，原PO表示自己真的很努力的在顧好家庭、經濟、生活，為什麼單身的人還要對她指指點點。怒道「我真的很生氣」、「單身的人的位置跟已婚的人的位置，想法不一樣、處境不一樣就不要在那裡亂說嘴評論人家怎樣」。

不少網友在貼文下方鼓勵原PO，「其實妳可以不用理大姑，越在意只會讓自己越不開心」、「不出錢出力就算了，但只會出一張嘴說東道西很惹人厭」、「她有要出錢嗎？沒有就閉嘴」、「真的！還會說不要一直給孩子玩3C產品，要給孩子建立愛閱讀的習慣」、「做好自己就好了，不要去管別人！左耳進右耳出！」

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