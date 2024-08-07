分手有多傷心就表示當初有多開心！ 作家：人生沒有誰能陪誰走到最後一刻

妳現在有多傷心就表示妳當初有多開心

嘉妮被分手了。

她與男友，應該說前男友，交往了一年多，就在她以為已經步入穩定之際，、即將開花結果時，卻突然迎來了這個沉重的打擊。

嘉妮與前男友都熱愛旅遊、喜歡文藝與美食，就在以為人生旅途尋尋覓覓終於遇到難得契合的人，居然被分手了。

還深陷其中的嘉妮痛苦萬分，跟我談到此事時，眼眶泛著淚水。

安慰人，菲也真的沒有很擅長，就把多年前朋友慰藉菲的話，分享給嘉妮。

「我知道妳現在很傷心。然而，妳現在有多傷心，就表示當初妳跟他在一起的時候有多開心。」

菲把當初朋友幫助菲脫離情傷的一段話，完整轉述給嘉妮。

「妳會想要為了避免現在的傷心，而完全抹去跟他在一起的開心，甚至情願完全沒有經歷這段情嗎？」

眼眶裡還噙著淚的嘉妮搖搖頭：「我不要。畢竟我們曾經渡過一段很美好的時光。」

嘉妮的回答跟我當時如出一轍。

這就是了。

只要當初在一起是真心實意，沒有蓄意欺騙。那麼這段感情便已經滋養了我們的生命。無論最終因何分開，無論誰先離開了誰，只要記得曾經的美好、曾經的歡愉，就已經足夠。 畢竟，人生本來就沒有誰能陪誰走到最後一刻。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。