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約女網友吃飯對方突卸妝 他嚇「怎麼辦？」網大笑：你出局了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友抱怨女網友見面後突然卸妝，多數人笑稱「是故意嚇你的吧」。圖片來源／ingimage
一名男網友抱怨女網友見面後突然卸妝，多數人笑稱「是故意嚇你的吧」。圖片來源／ingimage

有些人見網友很注重個人形象，但一名男子疑惑，他跟女網友約吃早餐，女方的個性跟外型都是他喜歡的類型，但在女網友喝玉米湯，被湯水濺到時，對方突然去廁所卸妝，讓原PO傻眼「我的天啊！早知道就不要見網友了」。不過文章一出，眾人笑稱「她是故意讓你看到的」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，他跟女網友見面約吃早餐，當天氣氛很好，對方外型跟個性也是他喜歡的類型，不過在用餐時，女方不小心將玉米湯噴濺到臉上，於是趕緊去廁所卸妝。

原PO崩潰表示，卸妝後的女網友跟上妝判若兩人，他躲在男廁發文詢問網友們，「如果我現在開溜，她報警說我吃霸王餐怎麼辦？如果我繼續吃飯，她說想要跟我更近一步又該怎麼辦？」文末他吐心聲，「我的天啊！早知道就不要見網友了」。

文章曝光後，多數人笑稱，「她看到你故意卸妝的，你還不懂嗎？」、「不用擔心，她都卸妝了，就是怕被你糾纏」、「她卸妝代表你們無緣」、「你不會買單就走人喔？不喜歡對方就吃完付錢就好，有必要這樣嗎？」、「我猜她是故意要嚇你的吧，有沒有想過卸妝是她的手段」、「卸妝這招不錯喔，不用擔心，你已經出局了，她可以找另一個人來繼續吃，就是怕被你這種人糾纏」、「搞不好對方看到你之後，也是想跟你一樣的問題」。

早餐

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