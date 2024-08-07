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她推車推孩子500公尺暴熱…想機車接送但夫不挺 網齊勸：安全第一

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文詢問，自己接送幼兒園的孩子通常是推推車走路，但近日天氣太熱的關係，想換機車接送，詢問網友意見。示意圖／Ingimage
一名網友發文詢問，自己接送幼兒園的孩子通常是推推車走路，但近日天氣太熱的關係，想換機車接送，詢問網友意見。示意圖／Ingimage

父母在接送小孩上下學時，不僅要考量方便性，還必須顧及孩子的安全。一名網友發文詢問，自己接送幼兒園的孩子通常是推推車走路，但近日天氣太熱的關係，想換機車接送，詢問網友意見。多數網友還是希望她以「安全」為最優先考量，「走路都覺得危險的路段，騎車會比較好嗎？」

一名網友在PTT發文，表示自己的小孩就讀距離家約500公尺的幼兒園，是上學前每天都會散步經過的地方，家和學校都在巷子裡，早上經過的車輛密集，大概會有十幾輛汽車，之前覺得距離很近，用推車的方式接送小孩，不料推了三天後，小孩讀半天中午接送時，天氣過於炎熱，讓原PO不禁直呼，「感覺回家的路變好長」。

原PO表示，曾經看到其他家長都騎機車載小孩，讓小孩戴安全帽站前面或坐後面都有，因此產生了想要用機車接小孩的想法，原PO覺得機車的安全性應該跟推車差不多，都要預防突然衝出來的車輛，而且還可以快一點到家，但先生還是覺得推車比較安全，「小孩站前面不合法，坐後面太小不穩」，目前雙方還沒共識，因此想詢問網友的意見。

多數網友認為，推車還是比機車安全，安全是最重要的，「推車一定比較安全沒錯，但還是衡量各種利弊吧」、「走路或推車就可以，只有下大雨比較麻煩一點」、「別人怎麼做我不管，小孩問為什麼不騎機車也直接跟他說，很近而且騎車比較危險，等他長大才能騎」。

也有網友提到，500公尺的距離並不需要機車，「500公尺真令人羨慕，推車+1，車上多架個風扇、妳脖子也掛個風扇，路上跟小孩講個話就到了」、「500公尺就是推車，真的很近」、「500m就走路當運動，流流汗對身體也好」、「500公尺真的很近，推車就好了。我每天單趟都要走20分鐘的路程推我家雙胞胎去托嬰中心了」。

此外，有網友搬出《道路交通安全規則》的規定，提醒原PO機車後座加裝兒童座椅的相關規定，「騎機車載小孩時，應讓孩子坐在後座，由後方抱緊駕駛人，且雙腳必須能踩到機車兩側踏板。機車後座加裝兒童安全座椅是否合法，需遵守《道路交通安全規則》第88條第1項第1款的規定，重量不得超過80公斤，高度不得超過駕駛人肩部，寬度不得超過把手外緣10公分，長度從座位後部起不得向前超伸，伸出車尾部分不得超過後輪軸半公尺」。

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