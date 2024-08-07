到哪要報備、穿裙需搭深色安全褲！她怨男友佔有慾太強 網驚：恐怖情人

在現代的愛情觀裡，男女要如何在感情和個性取得平衡，是每對情侶都要學習的課題。一名女網友發文抱怨，稱與男友交往初期，以為他是非常貼心的「完美」男友，沒想到相處後才發現男友有著強烈的「佔有慾」，讓她感到格外不適，請教網友意見，「我真的有點累，不想再為了這些事吵架」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己跟男友交往了三年，他是個非常貼心且有儀式感的男人，一開始覺得他是完美的男友，非常喜歡他，但日漸相處之後，發現他們在很多方面都有衝突，男友規定原PO一定要穿深色安全褲、不可穿包臀短裙、會露胸／太短／顯胸／大方領的上衣、太薄的洋裝，讓原PO相當困擾，每次看到他覺得太「暴露」的衣服都會不高興，原PO跟他溝通過好幾次，都是以生氣結尾。

不僅如此，男友規定原PO無論到哪都要報備，只是上課、吃飯也不例外，而且希望秒回他的訊息，跟異性聊天男友也會生氣，希望原PO不要跟任何異性聯絡，就算公事也不行，甚至跟閨密聊天也會不高興，讓原PO相當無言。

此外，男友有時候很吝嗇也讓原PO感到不適，儘管彼此在節日都會在能力範圍內送禮物，但在小花費上卻格外計較，不是AA制時，男友也會突然要AA，然後會細到小數點內，原PO都會去零頭，相當不理解男友的行為。

原PO接著抱怨，男友的情緒起伏非常大，有時會因小事翻舊帳，根本無法理性溝通，而且他生氣非常可怕，是會「暴怒」的那種，每次都會讓原PO感到有點怕；另外，男友非常在意路人的眼光，就算路人只是隨意看到原PO，他也會生氣，然後在原PO身上找原因，說她穿著有問題。原PO最後坦言，自己真的很喜歡他，「只是我真的有點累，想問問大家的意見」。

此文一出，立刻引起網友熱議，多數網友認為男友真的管太多了，根本就是「恐怖情人」，「有恐怖情人的潛力」、「這種還不分？這都恐怖情人了…」、「控制慾好強喔，跟這種人相處很累，有再多的愛，最終都會被磨光的」、「恐怖情人特徵全都有！快分」。

許多網友也勸原PO盡快分手，「妳現在不分久了還是會受不了分手，我某任男友不准我剪頭髮（及腰），連洗頭也不行（怕我偷修）」、「如果妳發現在一起只會讓妳不舒服或是影響妳的程度就表示不適合了，這樣在一起就沒有意義了」、「妳自己再回顧一下文章，妳跟他溝通N次都無果了，除了分不會再有更好的解法」。