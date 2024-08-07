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相伴12年…教育女兒「打屁股」被夫賞巴掌 她崩潰：是我的錯嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。一名遠嫁中國大陸的女網友，發文哭訴遭丈夫家暴。 圖／Ingimage
示意圖。一名遠嫁中國大陸的女網友，發文哭訴遭丈夫家暴。 圖／Ingimage

近日一名網友在Dcard發文詢問「老公會打人是正常的嗎？」，文章中她詳述，老公是中國人而她是台灣人，兩人愛情長跑7年、結婚5年，12年來老公從未對她動手，卻在前幾日因為原PO打了女兒屁股被老公撞見後，直接被打了一巴掌。

原PO在文章中詳述，自己是台灣人，在嫁給老公後移居中國大陸。先生家庭古板，稍微重男輕女，不過對女兒還是不錯。女兒個性調皮，常常掀翻飯桌讓飯菜灑落一地，讓她非常疲憊。近日女兒又掀翻桌子，還趁她整理環境的時候抓了盤子上的菜往她頭上丟。為了好好教育女兒，她打了女兒屁股並質問誰教的，恰巧老公下班到家目睹了這個畫面，卻不分青紅皂白的就給原PO一巴掌，力道大到讓她頭暈。

原PO表示自己父母都沒有這樣打過她，和老公爭論「我教育我女兒有錯嗎？為什麼要打我？」，老公卻要求她好好講。原PO當下委屈的問老公「你不問我原因嗎」、「她把菜往我身上倒」、「不給她教訓她會知道這是錯的嗎？」。貼文中寫到女兒這樣的行為已經不是第一次，而她被打巴掌時公婆也只是在旁邊看著，甚至她已經懷有兩個月的身孕。她困惑的問「我打的地方也是屁股，並不是腳、手、頭等脆弱部位」、「是我教育孩子錯了嗎」。

原PO文末補充，自己早上5、6點就要為先生做好早餐，直到晚上11點孩子睡了自己才能睡，當天真的很累才情緒失控。也體諒先生大概下班後疲憊，又看到家裡雞飛狗跳才沒控制好情緒。不過原PO的說法網友並不買單，「妳老公超爛，用他的邏輯，難道他不能好好跟妳講？」、「一個不假思索立刻賞妳巴掌的人，妳覺得妳在他心中是什麼地位」、「妳也是別人家的女兒，他憑什麼打別人女兒」、「離婚回台灣妳的人生才有救，沒別的路」、「這種問題都需要問，誰沒事打別人巴掌」。

事後她二度更新貼文，第一次補充「看完大家的回覆，我想明白了！我不能被孩子束縛不離，孩子是我的寶，單親媽媽也沒有什麼不好！」、「台灣的法律才能保護我的人身安全！」。而第二次更新時卻說，女兒給前夫，因為女兒表態離婚想和爸爸，令她非常心寒，「我真的覺得我女兒有病」、「算了，易怒加過動兒的孩子還是給前夫一家吧！是死是活跟我無關！」。

不少網友在原PO更新後認為她的態度不像一個母親。還有網友分享自身經驗，說自己也有失控打過孩子的經驗，之後有深刻反省，並且在每一次小孩提到的時候跟孩子道歉。她補充「我也看了很多專家學者的說法，打並不是什麼好的教育方式，其實可以說是很糟的教育方式」、「已經4歲的孩子，還會做掀桌丟東西到人頭上，那不是有問題的孩子，那個是有問題的教育結果」，建議帶去看醫生，診斷是否有過動症。也有網友不認同原PO在網路上公開罵孩子有病，「這種媽媽你們覺得可以支持？那我也尊重你們的觀念，我是接受不了。」

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家暴 親子教育

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