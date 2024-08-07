父母領終身俸仍要「孝親費」…他打工費被掏光拒再給 東西全被扔下樓

不少在外打拚的孩子會寄給家裡孝親費表達孝順之意，但當自己薪水吃緊時，是否還要給孝親費，就成了一大難題。一名網友發文抱怨，稱父母退休後有每個月的勞退和終身俸，卻還是規定他要上繳孝親費，讓他崩潰直呼：「早8接晚班或大夜累得跟狗一樣，薪水還不到他們的一半！」

一名男網友在Dcard發文，稱自己是21歲的大學生，家裡從事食品科技業，從16歲就開始在超商打工，高中和大學學費都是自己搞定，從沒拿過紅包或零用錢，平時生活很節儉。但是自從父母相繼退休後，時常用各種手段向原PO要錢，當原PO經濟困難時，還會被說「我辛辛苦苦養你到那麼大到底是為什麼、給一點錢照顧、孝敬老人家很困難嗎？」。

原PO透露，他因為課業關係每個月薪水頂多1萬5，父母各向他拿5千，如果排班太少薪水基本上全部上繳，近期還要準備實習和報告，於是他終於向父母表達不會再給錢。不料此舉換來的是一頓臭罵，衣服、電腦、手機被從4樓丟到1樓花圃，讓原PO相當無奈，「少了孝親費，但多了修電腦+手機+未來房租的錢」。

原PO表示，父母退休後有每個月的勞退和終身俸，而自己早8接晚班或大夜「累得跟狗一樣」，薪水「還不到他們一半」。

此文一出，立刻引起熱議，多數網友反對父母情勒的行為，「有退休金還要跟小孩拿錢，是什麼道理？又不是沒錢用，這種父母真是奇怪」、「確實會有這種家長的存在，情勒族」、「會在小孩還在念書階段要孝親費的父母，我實在搞不懂在想什麼？」、「發洩完了，若是感覺好一點，快找個住的地方，先離開你的父母吧」。

也有網友認為，父母要的是原PO的心意，能力範圍允許的話可以給一點，「要的不是你的錢，是你的心意，前幾天我也用招對付我老母」、「我覺得能力範圍給一點沒差吧，也有可能他幫你存起來，我也16歲出社會每個月都給家裡錢，反應都沒你那麼大」。