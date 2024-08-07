連娘家都被欺負…她喊話「以後絕不養婆婆」 律師提醒避開扶養義務

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聯合新聞網／ 綜合報導
未來婆婆老了以後，原PO不想也不打算照顧。示意圖，人物與新聞無關。 聯合報系資料照
未來婆婆老了以後，原PO不想也不打算照顧。示意圖，人物與新聞無關。 聯合報系資料照

家家有本難唸經，婆媳關係更是千年難題，3日一名網友在Dcard上分享，自己的婆婆過去對她態度一直很差，甚至欺負她的父母，完全踩到原PO底線，所以她已經和先生說了，未來婆婆老了以後，她不想也不打算照顧。

原PO在文中提及，曾經婆婆煮了一盤蝦卻怕她吃，特別跑去告訴她「留給妳先生吃」。不僅如此，就連原PO懷孕時，都還會被指使搬重物；孩子滿月時還住在一起，婆婆還要她去跟媽媽拿滿月蛋糕的錢。過去的種種讓她直言「妳對我不好，我也不是逆來順受的人」、「過去每一件事，以及婆婆說的話，我都是很記仇的」。

原PO說隨著時間流逝，婆婆現在開始害怕老了不被照顧，也開始向原PO示好，但她表示過去婆婆欺負她也罵她父母，現在她老了，就算身體不舒服，她不會理會也沒肚量理會。

貼文一出吸引上百則留言湧入，不少網友分享類似的經驗表示認同，「讓她跟她寶貝兒子雙宿雙飛白頭偕老」、「十年看婆、十年看媳」、「妳婆婆真的活該」、「做自己就對了，先跟老公放狠話也很好」、「婆婆是這個世界上最討厭的生物」。

另有貼心的網友補充道，如果和公婆或是岳父母同住會有扶養義務，需特別注意。呂秋遠律師也曾在臉書上發文分享，對公婆與岳父母，原則上沒有扶養義務。但是，如果同住在一起就有。不想「奉養」對方的父母，請不要同住

呂秋遠 婆媳紛爭 婚姻 扶養父母

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