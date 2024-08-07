4萬薪水只能用1萬！他怨父母管太多 網勸勇敢改變：奪回主導權

現代年輕人外出工作所賺到的薪水大多都由自己管控，一旦嚴格管理孩子的薪水，恐怕造成家庭矛盾。一名男網友發文求助，稱自己月薪4萬左右，但生活費只能動用1萬，其餘都要匯進媽媽帳戶，令他十分苦惱，發文求助，「我真的想一步一步把主導權拿回來，但是要怎麼講出口我也會怕，怕講到撕破臉」。

一名男網友在Dcard發文，表示自己已經工作兩年，薪水4萬左右，但扣除房租雜項後所剩的3萬元只能用1萬，剩餘的錢都要匯進媽媽的帳戶裡。儘管爸媽表示是要幫原PO存錢，但每次發薪都要拍存摺、公司發薪明細回家，甚至有額外支出還要經過爸媽同意才能使用，每周都要打電話回家聊聊，沒事情也要，讓原PO感到十分不便。

原PO透露，他住在外縣市，不能處置自己的薪水讓他的生活費很吃緊，但是不好開口說他不想匯錢給媽媽，特別是原PO找工作他們也有幫到，以後換房、買房子也會一起付房貸，讓原PO陷入兩難。

原PO接著表示，他可以接受的改變有兩點，「我基於法律責任，還是每個月給他們一萬，之後真的要交房貸再調整」、「不要再過問我錢花哪去了，不要再過問我的存款；我存款會自己想辦法，但是我想要點自己的空間」，詢問網友該怎麼溝通比較好。

對此，網友紛紛提出解決方案，大多網友建議按照自己想法就好，「你是主動匯的，就改成不要匯，然後照你的想法就好啦」、「不要匯款他們能怎樣？別這麼好控制」、「就不要匯啊，從小被控制要奪回主導權勢必要做出改變」、「已經自己在外住了，薪水還要上繳跟拍明細？不匯他們能怎麼樣」。

也有網友分享經驗，勸原PO要勇於跟父母溝通，「回憶起來就是當年媽媽氣哭，幾天不跟我說話，後來跑來說都是為你好，怕你亂花錢，幫你存錢，分明就是控制欲強，受不了孩子長大，能夠獨立了，最後鬆口結婚就全部還我」、「我爸媽自己有收入，我就不會給孝親費，但我會買衣服點心包紅包給爸媽，說實話他們資產比我多太多」。