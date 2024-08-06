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妹子太忙沒回訊息突見對方「驚天三字」 網：恐怖情人預備役

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期認識一名男生，保持一天回覆對方2-3次的頻率，但有天很忙都沒回覆，竟遭對方回「死了喔？」，讓她當下秒反感。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，近期認識一名男生，保持一天回覆對方2-3次的頻率，但有天很忙都沒回覆，竟遭對方回「死了喔？」，讓她當下秒反感。示意圖／Ingimage

你也會用交友軟體來認識新朋友嗎？一名女網友分享，近期認識一名男生，保持一天回覆對方2-3次的頻率，但有天很忙都沒回覆，竟遭對方回「死了喔？」，讓她當下秒反感。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「交友軟體男生讓人很解的瞬間」為題，指出近期跟一位男網友在交友軟體聊天，交換IG帳號有出去過兩次，目前保持一天回對方2-3次的頻率。

這名女網友進一步說明，雖然目前沒有想交往的感覺，但可以再相處看看，有天很忙都沒回覆訊息，竟遭對方回「死了喔？」，讓她瞬間傻眼，直言「原本的沒感覺，看到這句直接變反感欸」，最後選擇結束一切，不再和對方聊天。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「不只超解，一天沒回就傳這種話，會讓我覺得是恐怖情人預備役」、「這個好可怕，是把你當認識的男生在對待啊？」、「超級爛欸，請直接封鎖」、「遇到這種下頭男我二話不說會直接封鎖欸，有夠沒禮貌，我們很熟嗎？」、「有夠沒禮貌，可以不用浪費時間了，魔鬼藏在細節裡，起初就這樣沒同理心，不認為以後會好轉」。

Dcard 交友軟體 恐怖情人

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