被未來婆婆當傭人使喚刁難 女求助「很愛他但好想分手」
婆媳問題是千年難解的問題，一名網友在臉書毒姑九賤婆媳討論區抱怨，自己和男友早有共識要共度未來，男友媽媽也同意。但是還沒結婚就被各種刁難，她直言「好想提分手」。
原PO表示，男友的媽媽很喜歡指使她做事情，又要洗碗又要學煮飯。不僅如此，即便原PO已經配合下廚，男友媽媽還是不滿意「這菜很容易黑掉」、「以後不要幫他準備這個」，種種刁難讓她抱怨真的快受不了。
她補充道，如果嫁進這個家庭覺得不會好過，但她真的很愛男朋友，兩人的相處也很和諧。這種情況她真的不知如何面對，男友也都看在眼裡覺得他媽不合理。
原PO強調真的很想經營好婆媳關係，但這樣的情況她沒把握和男友繼續走一輩子，貼文一出吸引上百則網友回覆。
不少網友直接建議分手，「真的長痛不如短痛」、「分手趁現在」、「別互相耽誤時間了」、「要就趕快跑，不然婚後妳一定會後悔！」，不過也有人詢問是不是可以跟男友商量，像是「婚前講好不要跟公婆住」、「分開住就好」、「老公能明辨是非、有肩膀、責任擔當、會保護妳、為妳挺身而出，住外面就可以」。
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