快訊

半個台灣下雨了！ 雨區擴大「12縣市豪大雨特報」 恐下到晚上

白開水也有保存期限！營養師曝「4種水不要喝」：細菌、毒素全入口

奧運拳擊／國際拳總干擾林郁婷 中華奧會發警告函

回娘家「大陣仗一幕」遭公公笑 人妻嘆委屈網友看完都不挺

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻分享，以前回娘家過夜時，媽媽都會碎唸棉被太多，曬棉被的空間不夠，為了體恤媽媽，決定都自己帶棉被回娘家，離開後再帶回婆家。有次被公公笑說「回家還要自己帶棉被喔」，讓她非常委屈。示意圖/Ingimage
一名人妻分享，以前回娘家過夜時，媽媽都會碎唸棉被太多，曬棉被的空間不夠，為了體恤媽媽，決定都自己帶棉被回娘家，離開後再帶回婆家。有次被公公笑說「回家還要自己帶棉被喔」，讓她非常委屈。示意圖/Ingimage

妳婚後會想住在婆家嗎？一名人妻分享，以前回娘家過夜時，媽媽都會碎唸棉被太多，曬棉被的空間不夠，為了體恤媽媽，決定都自己帶棉被回娘家，離開後再帶回婆家。有次被公公笑說「回家還要自己帶棉被喔」，讓她非常委屈。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，她們每個月都會回娘家，但媽媽都會碎唸一家人棉被太多很難洗，曬衣空間不夠大。有次換季發現媽媽還沒洗冬被，讓她覺得可以帶棉被回娘家，也能體恤媽媽不必辛勞再洗棉被。

這名人妻進一步說明，有次準備回娘家時，被公公看到她拿著全家大小的棉被，竟笑稱「回家還要自己帶棉被喔」，讓每次回家都大包小包的她相當委屈，心想「如果住我家，我就不用帶棉被！」。

貼文一出後，不少網友都看傻，認為是自己娘家的問題，為何要吼公公？紛紛表示「自己娘家的問題還惱羞牽扯到公公身上」、「自己娘家要自己解決」、「你可以很實在的跟公公說，我怕我媽媽太辛苦了，想說自己帶棉被回家」、「就跟公公說，自己的小孩喜歡蓋自己棉被的味道就好」。

此外，也有部分網友給出實用建議，指出「你就放一整組棉被在娘家，用完之後就用塑膠收納袋收起來。下次回來要在用的話，就買個紫外線燈在裡面照個30分鐘就超級乾淨，要是有霉味，就拿去外面的洗衣店烘乾一個小時就好很多，而且還不用每次都烘，用拉鏈式塑膠收納袋就很乾淨」、「現在有那種很小顆的睡袋，丟車上就行」、「棉被要收的時候用壓縮袋收納，打開不會有異味，不用每次在那邊曬太陽」。

公公 回娘家 曬衣

延伸閱讀

擔心另一半「裝乖」…她列抓出軌6大要點 網看這項直接笑出來

她容貌焦慮求問怎變「精緻女生」 網友：可以從這裡開始

準婆婆干涉買房強推朋友屋！未婚夫媽寶上身嗨喊「合我命盤」讓她理智斷線

曖昧男傳訊息狂「做1件事」她秒冷掉 網建議直說：都是習慣

相關新聞

廚房熱不想煮…她怨老公做法「故意裝傻」 網友緩頰：男人聽不懂暗示

夏日廚房令人難耐，許多家庭主婦即使熱愛烹飪，也提不起勁進入廚房。有一名人妻在臉書社團「匿名公社」上發文抱怨，她跟老公說「我覺得廚房很熱不想煮飯」，老公就把瓦斯爐換成IH爐，再加裝了一隻電風扇，老公的舉動令她傻眼，覺得他是故意裝傻，氣憤地說「老公根本不同頻」。貼文一出，立馬引發網友熱議，反遭網友吐嘈：「去找同頻的」。

每天公園運動2小時不夠…婆婆硬留老公房裡聊到深夜 媳婦獨守空閨超不爽

日前有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，她表示，婆婆每天晚餐後都拉著老公去公園運動2小時還不夠，還硬留老公在她房間訴說心事到半夜，令她極度不爽大喊「到底是我老公還是你兒子」。貼文一出，引發網友熱議。

【看不見的寫作課：學員篇】吳銘豪／第一堂課

優秀的團隊總會有一位傑出的豬隊友

回娘家「大陣仗一幕」遭公公笑 人妻嘆委屈網友看完都不挺

妳婚後會想住在婆家嗎？一名人妻分享，以前回娘家過夜時，媽媽都會碎唸棉被太多，曬棉被的空間不夠，為了體恤媽媽，決定都自己帶棉被回娘家，離開後再帶回婆家。有次被公公笑說「回家還要自己帶棉被喔」，讓她非常委屈。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

奶奶離世1個月…公公連帶5女回家 媳婦驚：不演了？ 網友籲求醫

長者喪偶傷痛或較難紓解。

【青春名人堂】騷夏／落地

上台說話一直是我的罩門，公開活動的前一天，我總是噩夢，夢的內容大多是前往演講路上的各種交通事故：班次誤點、車子壞掉、被狗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。