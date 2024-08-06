回娘家「大陣仗一幕」遭公公笑 人妻嘆委屈網友看完都不挺

妳婚後會想住在婆家嗎？一名人妻分享，以前回娘家過夜時，媽媽都會碎唸棉被太多，曬棉被的空間不夠，為了體恤媽媽，決定都自己帶棉被回娘家，離開後再帶回婆家。有次被公公笑說「回家還要自己帶棉被喔」，讓她非常委屈。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，她們每個月都會回娘家，但媽媽都會碎唸一家人棉被太多很難洗，曬衣空間不夠大。有次換季發現媽媽還沒洗冬被，讓她覺得可以帶棉被回娘家，也能體恤媽媽不必辛勞再洗棉被。

這名人妻進一步說明，有次準備回娘家時，被公公看到她拿著全家大小的棉被，竟笑稱「回家還要自己帶棉被喔」，讓每次回家都大包小包的她相當委屈，心想「如果住我家，我就不用帶棉被！」。

貼文一出後，不少網友都看傻，認為是自己娘家的問題，為何要吼公公？紛紛表示「自己娘家的問題還惱羞牽扯到公公身上」、「自己娘家要自己解決」、「你可以很實在的跟公公說，我怕我媽媽太辛苦了，想說自己帶棉被回家」、「就跟公公說，自己的小孩喜歡蓋自己棉被的味道就好」。

此外，也有部分網友給出實用建議，指出「你就放一整組棉被在娘家，用完之後就用塑膠收納袋收起來。下次回來要在用的話，就買個紫外線燈在裡面照個30分鐘就超級乾淨，要是有霉味，就拿去外面的洗衣店烘乾一個小時就好很多，而且還不用每次都烘，用拉鏈式塑膠收納袋就很乾淨」、「現在有那種很小顆的睡袋，丟車上就行」、「棉被要收的時候用壓縮袋收納，打開不會有異味，不用每次在那邊曬太陽」。