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廚房熱不想煮…她怨老公做法「故意裝傻」 網友緩頰：男人聽不懂暗示

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

夏日廚房令人難耐，許多家庭主婦即使熱愛烹飪，也提不起勁進入廚房。有一名人妻在臉書社團「匿名公社」上發文抱怨，她跟老公說「我覺得廚房很熱不想煮飯」，老公就把瓦斯爐換成IH爐，再加裝了一隻電風扇，老公的舉動令她傻眼，覺得他是故意裝傻，氣憤地說「老公根本不同頻」。貼文一出，立馬引發網友熱議，反遭網友吐嘈：「去找同頻的」。

這名人妻透露，其實她是想偷懶不想煮飯的意思，並非完全是因為夏天廚房悶熱的關係，她覺得老公是裝傻故意會錯意，誤解她的意思，於是她上網抱怨老公「根本不同頻」。

沒想到貼文一曝光，網友反倒吐嘈原PO「自己表達有問題，怪先生」、「你不想煮就說不想煮，幹嘛抱怨熱，直接說明理由很難嗎？然後才說男人不體貼」、「為什麼不要一開始就說不想煮咧」、「不想煮就直說不想煮就好，現在來怪老公抓錯重點」、「那你應該把『廚房很熱』去掉，直接說『我不想煮』」、「家裏沒人煮一直叫外送或出去吃？你確定老公的荷包能撐住」。

不過，也有網友緩頰表示「老公很貼心」、「至少他有在聽你說話，雖然信號不是接收得很好」、「其實是代溝，不是不同頻」、「他想要會煮飯的太太，你不想煮，頻率不同」、「那就再換冷氣好了」、「不需用暗示性或隱喻，很多男人聽不懂」、「換個角度來看，這老公還滿貼心的」。

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