每天公園運動2小時不夠…婆婆硬留老公房裡聊到深夜 媳婦獨守空閨超不爽

日前有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，她表示，婆婆每天晚餐後都拉著老公去公園運動2小時還不夠，還硬留老公在她房間訴說心事到半夜，令她極度不爽大喊「到底是我老公還是你兒子」。貼文一出，引發網友熱議。

這名媳婦不解表示，她覺得婆婆真的很奇怪，為什麼現在都半夜快一點了，還拉老公在她房間訴說心事？到底有什麼好聊的？需要聊到三更半夜，都不用睡覺嗎？

這名媳婦還指出，她老公每天晚餐後都被婆婆拉去公園運動2小時，她氣憤地表示「這樣還不夠嗎？到底是我老公還是你兒子」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「老公單親？體諒一下吧，可能在看羽球金牌」、「可能在說麟洋拿金牌的事」、「她兒子啊，不然咧，不爽就直接去嗆你老公啊，他才是問題癥結」、「把你老公的枕頭、被子送去婆婆房間吧，問題出在你老公」、「你應該要責備你老公」、「可是你老公本身樂意的話，你也沒輒」。

不過，也有不少網友吐嘈原PO「佔有慾很強ㄟ」、「是你老公也是她兒子沒錯啊」、「是你老公也是她兒子啊，怎麼了嗎？」、「是她養大的兒子啊，有什麼問題嗎？」、「媽媽找兒子說心事不行？每天飯後帶你老公出去運動兩小時健身，深夜還不是你受惠」、「有自由呼吸的時間不好嗎？少了2個煩心人」。

也有網友建議原PO「進去一起聊」、「母子去運動，其實你也可以跟著去，不是嗎？」、「一起聊，一起運動啊，參與」、「說實在的，與其跟狐群狗黨夜不歸營或是和小三偷來暗去，跟婆婆其實還相對安全也安心許多」，或者「搬出去」、「不要住一起就沒事了」。