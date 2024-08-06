奶奶離世1個月…公公連帶5女回家 媳婦驚：不演了？ 網友籲求醫

長者喪偶傷痛或較難紓解。不過大陸有女網友指她的公公卻出現令人震驚行為，指奶奶離世初期，公公顯得十分傷心，但喪偶1個月後，他接連帶了5個女人回家，儘管他聲稱彼此是「朋友」，但原po卻感到他們關係並不尋常，讓她大感震驚，難道公公「不演了嗎？」。

貼文引來網友議論紛紛，「公公可能長期壓抑自己」；也有人認為喪偶造成心理衝擊很大，才會產生這些反差舉動，如果情況持續惡化，應尋求專業心理諮詢。

綜合大陸媒體報導，大陸女網友在網上透露奶奶離世1個月後，公公竟公然帶女人回家，且是連續換了5個女伴；雖然公公向家人聲稱大家是「朋友」關係，可是她看得來這些女人顯然與公公並非普通「朋友」如此簡單。

原po指奶奶生前是賢妻良母，公公面對老伴離世，初期顯得十分傷心，想不到他卻在短時間內作出令人震驚反應，質疑公公現在「不裝了嗎？」。

原po指他的丈夫更是不諒解父親行為，指責「是在破壞家庭的和諧」，兩人為此爭執不斷，丈夫也曾語重心長勸解爸爸：「爸爸，我們知道你失去媽媽難過。但請你想想，媽媽如果在世，她會希望看到你現在的樣子嗎？她一定會希望大家過得幸福，而不是這樣放縱自己」；公公聽後承諾會與這些「朋友」劃清界線。

貼文一出隨即被瘋傳，引來網友熱議，有網友認為「公公可能長期壓抑自己，平常太會演了，所以現在才突然爆發」，也有人懷疑「公公可能早就一腳踏兩船」。不過，有人提醒原po，經歷親密伴侶驟然離世，對當事人心理衝擊很大，可能因此產生這些反差舉動，如果情況持續惡化，應尋求專業心理諮詢。

延伸閱讀：

行山客拆BENZ標誌偷走 車Cam拍犯案過情 網民促車主報案勿放過

好人好事！小紅書女屯門行山膝傷 坐路邊等弟 熱心家庭出手療傷

文章授權轉載自《香港01》