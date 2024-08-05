男友像南韓帥哥她沒感覺 妹子自曝奇怪性癖釣出一票女生認同

有些夫妻或情侶為了增加在床笫之間的感覺，會有一些行為或思想上的特殊癖好。一名女網友透露男朋友條件好又帥，但在床上卻沒辦法讓她很興奮，反而是條件差的男生讓她比較有感，沒想到貼文釣出不少和她有同樣想法的人表示「我也是」。

這名女網友在Dcard發文表示，男友的身材很好，有180公分高，平常有在健身，外型也很帥，像韓國帥哥那樣，但條件如此優秀卻讓她覺得有點困擾。原PO透露自己平時在看A片時，男主角都是很醜的類型，例如像流浪漢或肥禿那種，但最近跟男友在壞壞的時候，發現自己看著對方卻沒辦法很興奮，「想像自己是跟肥宅或醜男的話，我才會比較興奮」。

原PO不知道其他女生是否也會這樣，她也不敢跟男友說這件事，怕對方會不開心，只好上網發文求助大家意見，「我這是什麼奇怪性癖嗎？」

貼文引起不少討論，「不知道讓妳興奮的人是該開心還是該難過了？」、「可能妳是女王屬性」、「青菜蘿蔔各有所好，不是嗎？」、「好耶，像我這種肥宅有救了」、「妳只是受大眾標準制約覺得男友是壯帥的好，實際上心裡可能是喜歡肥宅」、「可能看久了，到倦怠期了吧，就好像職業倦怠一樣，需要一點新的刺激」、「我就知道我還是有市場的」。

還有一些和原PO有同樣想法的人也說，「我自己是遠看帥哥們賞心悅目，但躺在我旁邊就只想遠離他們，感覺他們不是人類，太近有點反胃」、「天哪…妳跟我一樣欸！我以為世上最奇怪的就是我了」、「我也覺得不要長太好看的，好像比較有fu」。