她感嘆歸納六類變態速食愛情 網鼓勵：別因他人的愛情觀影響自己
網路普及拉近人與人之間的距離，然而認識的太快也造成彼此常常不夠熟悉，速食愛情難道已經是主流了嗎？一名女網友在Dcard上發文感嘆「現在的愛情好變態」。
原PO表示自己雖然是母胎單身，但看著身邊朋友的戀愛經歷讓她完全不想談戀愛。她根據觀察提出六種「變態的戀愛模式」：
一、玩交友軟體：就算在交往中仍然偷玩交友軟體
二、先上車後補票：即使一起去了旅館也不是男女朋友
三、性觀念不合
四、一次和多個人曖昧
五、有了男友還在外找砲友
六、總是互相猜忌
原PO表示，自己男性朋友不多，但看到身邊女性朋友愛情生活都是這種模式，讓她直呼「還是不要談戀愛好了」、「以前戀愛很單純」、「牽手告白就可以算確認關係」。
文章貼出後吸引不少網友回覆，「妳身邊的可能都愛玩，才是這種狀態吧」、「只能說物以類聚」、「長越大才知道世界越複雜」、「只能說現在人感情觀真的很亂」。
部分網友也鼓勵原PO，「不要因為特定的人而放棄尋找愛情」、「妳是對的請堅持下去」、「別人愛怎麼玩是她家的事，做好自己就好」，亦有同意原PO看法的留言，強調「自己心裡的平靜跟生活的體驗最重要」。
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