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媳嘆生孩後「婆家過度干涉搶小孩」是否自己太敏感？ 網勸：不能讓步

聯合新聞網／ 綜合報導
一名身為媳婦的網友在臉書發文抱怨，生完小孩後婆家一直過度干涉。示意圖／ingimage
一名身為媳婦的網友在臉書發文抱怨，生完小孩後婆家一直過度干涉。示意圖／ingimage

結婚生子是許多人的人生目標，但公婆搶著帶小孩有時對媳婦來說是有苦不能言。一名身為媳婦的網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，孩子生完以後公婆搶著帶孩子，讓她十分困擾。

女網友表示，生完小孩後婆家一直過度干涉，甚至讓她覺得自己根本只是代理孕母，只能負責哄小孩、提供母奶。她補充道，不只被要求每天視訊，還需要空出時間帶孩子去找公婆。

原PO忍不住抱怨不知道自己的婆家到底在想什麼，直呼「是我太敏感了嗎？感覺一直在跟我搶小孩」。貼文發出後吸引不少網友留言「真的過度干涉了」、「長輩就喜歡倚老賣老」、「就是因為人家說怎樣妳就照辦，他們就覺得理所當然了」、「不要讓步，要宣示妳作為母親的主權！」、「請老公硬起來等」。但也有網友直言認為是原PO太敏感，「是第一胎嗎？感覺很正常」、「第一胎會特別珍惜，如果有人一直嘗試著把小孩帶走，那個剝奪的感覺更大」、「講真的太敏感了，（公婆）不聞不問會比較好嗎」。

也有人建議原PO，可以事先跟先生討論好孩子長大後的生活規範，如果長輩干涉該如何應對？都要先有備案。強調「時代不同了，尊重是互相的，為了孩子、為了妳自己，立場要堅持，他家難道有千萬遺產能給你們繼承？」、「不要被道德綁架，內耗自己」。

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