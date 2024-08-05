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她容貌焦慮求問怎變「精緻女生」 網友：可以從這裡開始

聯合新聞網／ 綜合報導
女孩想變更精緻。示意圖／ingimage
女孩想變更精緻。示意圖／ingimage

網路日益發達，不少年輕人喜歡在社群平台貼文分享生活，年輕族群容貌焦慮的問題也逐漸浮現。一名女網友在Dcard上發文詢問「怎麼樣變成精緻女生？」

該網友表示今年25歲，出門前都會整理儀容、穿搭整齊，基本的妝髮、防曬、還有食用美白保健食品。此外，每天洗澡後都會做保養，美甲、頭髮一個月會去外面整理。

原PO表示因為自己外型普通，所以希望自己後天的部分能再更加精緻努力一點。貼文發出以後吸引不少網友留言「不要容貌焦慮，已經很好了」、「已經算是乾乾淨淨看起來清爽的人了」、「妳已經做完基本準備了」。也有不少網友鼓勵原PO「女人要工作能力強和氣勢」、「私底下的整潔更重要」、「可以從內在去充實，讀書、運動、烹飪、書法⋯」。

不少人留言如果想要達到大眾審美的精緻，醫美、矯正等等是必須的，但費用高昂，建議原PO把健康照顧好，培養運動習慣就算很精緻了。

還有網友在看完原文後轉發整理了詳細的「更精緻細節」：

一、體態：包含抬頭挺胸的站姿、坐姿、步態等。

二、專注於眼神接觸和笑容：想要在互動中留下精緻印象，合宜而堅定的眼神接觸和笑容是要素。

三、充實談吐、EQ、審美、觀察力：好的美學鑑賞力、能夠關注到他人需求、情緒包容，穩定的談吐、言之有物、有禮等特質因而讓人傾心。

Dcard 女生 焦慮

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