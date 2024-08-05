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媳怨「祝公公父親節快樂」遭婆家潑冷水 網緩頰：往後蛋糕錢都省了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦抱怨幫公公過父親節，婆家卻潑冷水。示意圖／ingimage
一名媳婦抱怨幫公公過父親節，婆家卻潑冷水。示意圖／ingimage

父親節即將來臨，許多人紛紛採買父親節蛋糕、禮物，準備送給家中辛苦的爸爸。不過日前有位媳婦抱怨，她下班一回家就捧著蛋糕，大喊「爸爸快樂喔」，想祝福公公父親節快樂，沒想到遭婆家一家人潑冷水，讓她氣得直呼「一氣之下很想把蛋糕砸了，沒有以後了」。

一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，這是她婚後第二次慶祝無言的父親節。她下班一回家就捧著蛋糕，放上裝飾品，進門就開心俏皮喊「爸爸快樂喔！等等吃完飯一起吃蛋糕」，沒想到公公完全沒有任何表情，也沒有說一句話，只露出「等妳吃飯等很久，要吃飯了沒？」的表情看著媳婦。婆婆則是抱怨「蛋糕這麼大，冰箱怎麼冰？以後買6吋就好，不要買到8吋」，大家吃完飯後，公婆就去客廳看電視，大姑直接上樓回房間，沒人想慶祝父親節，讓原PO憤怒表示「一氣之下真的很想把蛋糕砸了，沒有以後！」

對此，網友安慰原PO「他們家應該沒有過節的習慣吧？以後省起來」、「以後都不用買了」、「公公幾歲啊？很多老人不吃蛋糕」、「可以省起來，以後都回娘家幫自己爸爸慶祝就好了」、「以後蛋糕買給自己親爹，別人的爹就讓他們自己伺候」、「這叫做自討沒趣，以後別做了，會傷心的」、「不要再拿熱臉貼冷屁股了」、「通常老人家如果比較傳統，個性比較不會喜形於色，大都比較嚴肅，說不定他心裡很開心，婆婆只是說話直接，買6吋很好啊，可以少花一點錢，又可以傳達心意」。

事後原PO在留言補充說明「老公說別氣了，以後別買就好了。公公今天就一直上樓拿東西給我吃，婆婆嘴巴常念念有詞」，網友回應「那就代表公公是開心的，只是個性比較嚴肅內向」。

媳婦 父親節

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