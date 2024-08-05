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為190元薯條太貴和女友吵架 網笑：男友「這舉動」傷及無辜

聯合新聞網／ 綜合報導
一份190元的薯條引起一對男女朋友吵架。 示意圖／ingimage
一份190元的薯條引起一對男女朋友吵架。 示意圖／ingimage

日前有一名網友在社交平台上發文表示，自己有位女性朋友下班在酒吧點190元的薯條，但男友覺得太貴，執意要帶她去吃麥當勞，不過那位朋友還是點了薯條，卻沒吃完，於是男友將薯條打包帶走，而那位朋友在車上得知她男友並沒有要吃那份薯條後生氣地質疑「不吃幹嘛外帶？」結果男友直接把薯條丟出車窗外，引起網友們紛紛替薯條、該位女朋友抱不平，也有人指出雙方價值觀不同真的分手比較好。

該名網友在社交平台Threads上透露，自己的一位朋友在某天下班後和男友、朋友在酒吧聚餐，由於該位朋友肚子很餓，所以點了一份190元的薯條，但遭到男友唸說價錢太貴，並跟該名朋友說想吃薯條可以去麥當勞買，讓該位朋友內心不滿，覺得只是點一份薯條，而且她認為又沒有要男友付錢，後來要離開酒吧的時候，男友主動要結帳，也把薯條打包帶走，上車之後該位朋友詢問男友要不要吃薯條，對方回答沒有，接著又唸薯條190元很貴，該位朋友怒回「不吃你幹嘛外帶！」結果男友一氣之下打開車窗把薯條扔出去，雙方最後也分手了。

很多網友笑著回應，整起事件薯條很無辜，「整件事我覺得最無辜的是薯條」、「薯條的結局最慘」、「薯條：當下就很突然……」、「薯條永遠是對的」、「有必要丟薯條嗎？薯條是無辜的」、「薯條：首先，我沒惹到任何人」、「還逼薯條跳車……太過分了」、「在地薯條覺得被拋棄」。

也有網友認為該位朋友的男友亂丟垃圾的行為不好，「就算花1萬9買的薯條也不可以亂丟垃圾」、「沒水準，亂丟垃圾」、「最後亂丟垃圾很糟糕」、「還把薯條亂丟出窗外更是不行，浪費食物、浪費包材、造成馬路髒亂、增加清潔隊工作量」。

此外，有網友認為該男友也有其他過錯，「下班和朋友在酒吧聚會，肚子餓了點份薯條都肯定已經是bar snack裡面最低價的食物，她願意花半小時薪水換吃飽一點的開心，跟你有什麼事」、「這不是薯條的問題，這是都已經出門約會、點個想吃的東西而已，甚至是自己付錢，對方還一直碎唸甚至外帶了還在唸，真的不分幹嘛」、「男生情緒控管不太好」、「用薯條來發現對金錢的態度蠻划算的。女生堅持自己付錢，男生硬要付錢然後用這件事情就是在找碴，找麻煩要吵架，這一點也很不好」。

但也有網友緩頰，單純是雙方價值觀不同，分手對雙方都好，「這種真的要分，兩人價值觀完全不同，但事情沒有對錯，只是想法立場不同而已，分手才是唯一的正確答案」、「三觀不合而已，沒有誰對誰錯」、「價值觀不同，趁早分手，很明智的選擇」、「大家都沒錯，分一分就好」。

價值觀 兩性關係 男友 薯條 金錢觀

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