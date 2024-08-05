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擔心另一半「裝乖」…她列抓出軌6大要點 網看這項直接笑出來

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，用親身經歷告訴大家如何判斷自己的伴侶有沒有出軌。圖／ingimage
近日有網友發文，用親身經歷告訴大家如何判斷自己的伴侶有沒有出軌。圖／ingimage

在戀愛中，沒有人會希望另一半出軌。近日有網友發文，用親身經歷告訴大家如何判斷自己的伴侶有沒有出軌。

原PO在Dcard以「教學—如何知道男友有沒有出軌」為題發文，表示即便男友社群軟體的頭貼放著兩人的合照，即便兩人互相開手機定位，即便每次視訊電話都能找到人，這也不代表對方不會出軌，很可能只是把證據清空，在你面前「裝得很乖」。

原PO表示自己曾透過交友軟體認識一個男生，但後來發現對方有一個從高中就在一起的女朋友，並分享自己是如何識破謊言的。首先，原PO發現對方有兩支手機，便起了疑心。在一起時，男生每次接電話都會稱是公事，要去外面接。在假日時，他還會整天消失，原PO如果抱怨還會被說不懂事。除此之外，兩人每次約會都只能在男生上班的地方附近。這都是因為這個男生的女友有他的定位，並且會打視訊找人，假日消失則是兩人要一起約會。

根據自己及朋友的經歷，原PO總結了判斷另一半有沒有出軌的六大要點：

1、另一半有沒有第二支手機

2、睡前視訊完就找不到人，每次都說太累了或是吃藥、身體不舒服，睡到隔天中午才回訊息

3、總是跟你說工作很忙，在開會，都找不到人

4、每天下班都說在玩遊戲的，可以透過遊戲戰績判斷有沒有和固定的人玩

5、突然開始改變，如突然開始健身、改變穿搭髮型等等

6、相信你的直覺，覺得有鬼就是有鬼

關於第4點，原PO還特別舉例，在知道另一半遊戲ID的情況下，傳說對決可以用garena app查戰績，英雄聯盟可以用opgg app查。

文章引來不少網友留言，分享自己的經驗，「不給加IG、Line，重要節日幾乎沒空或消失的，也是高機率有另外一半」、「突然降低見面頻率，總說自己很忙，一直說『我接下來要忙了』、『最近好忙』，通常都是開始要約會其他女生」、「手機不給看，掃碼點餐都要用我手機」。

也有網友表示這樣沒有信任的感情好麻煩，還是單身比較好，「聽起來好累好麻煩…人類這種不專情的生物嘖嘖，我還是去親我家的貓貓就好了」、「交個男朋友還要每天提心吊膽，懷疑東懷疑西，要不要考慮單身比較好」、「如果要這樣乾脆不要交往，那麼累要幹嘛」。

還有網友看到第4點表示很傻眼，「看到OPGG笑出來」、「有在玩的人都知道吧，何況一起打遊戲也不代表曖昧，我遊戲好友全都男的」。

Dcard 出軌 另一半 女友 男朋友

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