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婆婆要她生完去結紮「子宮綁起來要生再解開」 人妻怒：憑什麼？

聯合新聞網／ 綜合報導
人妻的婆婆要她生完去結紮，令她很不滿。示意圖／ingimage
人妻的婆婆要她生完去結紮，令她很不滿。示意圖／ingimage

結婚後若是遇到自私的公婆將是惡夢一場，婚後的生活也將苦不堪言。有人妻抱怨，婆婆要求她「生完這胎去結紮」，還說「子宮綁起來，以後想生再解開就好」。她怒不可遏表示，「憑什麼所有痛苦都在女人身上？」其他人則說，「女人結紮可能提早更年期喔，副作用多，男人結紮比較快、便宜。我老公就結紮了花8000元，女人比較貴，要15000元以上」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆希望她生完這胎去結紮，她反問「妳兒子結紮還比較簡單又便宜，恢復也快」，婆婆竟說「女人結紮也是恢復很快啊，子宮綁起來就好，以後想生再解開」，讓她氣得怒罵，「憑什麼所有痛苦都在女人身上？」

其他人則留言，「別人孩子痛沒關係」、「別相信婆婆那張嘴」、「好自私的婆婆」、「請婆婆示範，謝謝」、「跟我婆婆一樣，為什麼不是她兒子？不要聽她的，後遺症很多，還會疑心病」、「子宮怎麼綁我就問？男生比較簡單好嗎！這婆婆很自私」。

還有人說，「所以妳婆婆有結紮？就算她有結紮，也是她的選擇。妳要回妳婆婆：『我不能結紮，萬一離婚還要跟別人生孩子呢！』還是她兒子結紮比較好，果然是超級自私自利的婆婆」。

過來人留言，「千萬不要女性結紮，結紮是綁輸卵管，通常會沾黏很不容易接通，女性只能裝避孕器」、「女人結紮可能提早更年期喔，副作用多，男人結紮比較快、便宜。我老公就結紮了花8000元，女人比較貴、要15000元以上」。

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