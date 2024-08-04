人妻花13年也難融入夫家 過來人給良心建議
結婚是人生大事，台灣不少家庭都會希望「婚後媳婦能融入夫家」，這對於許多人妻而言無疑是惡夢一場。一名女網友透露自己結婚13年依然難以融入，其他人則建議她，沒必要刻意融入，只要做自己就好，不需要迎合其他人。
原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她結婚13年還是無法融入丈夫的家庭，因此好奇想問，「有媳婦身份的女孩們，都是花多久時間融入夫家的呢？」
不少過來人有同樣困擾，「我也無法融入」、「不要傻了！我將近30年也還是外人」、「我融入不了直接離婚」、「從沒融入過」、「16年我也無法融入，話都不投機」。
其他人則建議，「油和水天生不同，永遠融不了。努力讓自己成為油，才不會被壓在下面」、「做自己，好自在」、「不用去融入，做好妳自己就好了」、「做好自己，不用去迎合任何人」、「每個人都是個體，哪有什麼融入？就算是自己親生的，過了蜜月期也會跟妳搞得像是仇人，更別提沒有血緣關係的婆家」、「不可能啦，過好自己跟老公的日子，跟他們能有表面和平就很棒了啦」。
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