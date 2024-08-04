人妻花13年也難融入夫家 過來人給良心建議

有幸相識，難以忘記，齊邦媛老師走了，張讓記錄下她大大方方、漂漂亮亮的言談舉止。許悔之則為愛狗抄寫〈心經〉，藉以忘記憂慮、恐懼、憤怒與不安。愛妻韓良露過世，三十年來從未落單的朱全斌，多年後才終於再度啟程，重拾旅行的快樂。豆豆不見了，朱和之找啊找，沒找到貓，卻拼湊了關於牠的記憶。王筱茵說阿公可能有感自己大限將至，離開前兩天剪髮刮鬍，整理得體體面面；高壽辭世，離苦得樂，阿公一定以他最帥氣的樣子，跟天上的阿嬤重逢了。 【精彩語錄】 牠是山中的小豹，月下的幼虎，妖精花園裡天塌不管的安沉睡眠……

2024-08-04 07:00