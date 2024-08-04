婆婆要媳婦「中秋辛苦點」 她拒絕回嗆：那些人對我來說不重要

中秋節是許多家庭團圓的日子，部分家庭的媳婦必須扮演負責買菜、煮菜、整理等辛苦角色。一名人妻表示，婆婆告訴她「中秋節會很辛苦」，但她表示自己將帶媽媽出國旅遊，婆婆聽了斥責「怎麼可以出國？」，她則回嗆，「那些人我不在乎，對我來說不重要」。

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆跟她說「妳今年的中秋節要很辛苦囉，妳小姑要把她的婆婆也帶過來我們家烤肉．所以妳這次要準備的東西會比較多」。

原PO則回應，「我不會辛苦啊，我要跟我媽出國玩」，婆婆聽了生氣表示，「妳怎麼可以出國啦？啊妳不在很多事要做欸！」她則淡定回答，「那些人我不在乎，對我來說不重要，媽妳辛苦囉！」

該篇貼文吸引5千餘人按讚、5百餘人留言，其他人紛紛表示，「讚啦，誰要回來誰自己去做」、「小姑自己做啊！人她帶回來的，當然她要負責到底囉」、「這樣就對了」、「妳好棒喔」、「她女兒開開心心回來玩，妳卻要當女傭，關妳屁事，妳帶自己的媽媽出去玩是對的」。

還有人留言，「是把媳婦當免費的什麼？」、「自己的客人自己負責」、「好好享受旅遊」、「自己的客人關媳婦屁事」、「小姑婆婆一家人要來，甘妳屁事」、「就算沒出國玩，也要回娘家玩，又不是傻得出錢出力的免費傭人」。