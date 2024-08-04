她交往半年就閃婚 意外驚覺「女主管竟是老公前妻」

許多人對於另一半的前任都會有很大敵意，一名人妻分享，她近日發現自己的主管竟是老公的前妻，她不解「這麼有能力的女人怎麼會跟我老公離婚？」，因此感到相當崩潰，不過後續與主管對談以後，才終於化解心結。

原PO在Dcard發文表示，她跟老公認識到交往短短半年就閃婚，兩人共識就是不生小孩，她也不清楚老公前段婚姻的狀況，想不到某天查看戶籍謄本的時候，意外發現老公的前妻竟是自己的直屬主管，老公要她不要想太多，好好把握這個工作機會。

原PO表示，自己的心裡依然很煎熬，「發現這件事之後感覺世界要崩塌了，這麼有能力的女人怎麼會跟我老公離婚？」，她忍不住只好跟主管對談，對方則解釋，當初離婚是因為原PO老公的父母，要求得生一個小孩後才能重返職場，卻因為不明原因胎停，但後續的狀況並沒有說得很清楚。主管告訴她，「該忘的忘了，記得的都說了，現在是妳在庸人自擾」。

她回家跟另一半溝通後，老公說年輕時很想要小孩，現在年紀大了、父母也去世了，所以認為兩人生活也可以很快樂。原PO表示，「一開始還以為會出現很狗血的劇情，還好主管跟老公都給了我很大的安慰」。

其他人則留言，「我只覺得妳老公前妻好帥氣啊」、「看完覺得她真的是一個很好的前任，沒有落井下石還開導妳」、「妳的遭遇的確很特別，也很能理解妳的複雜心情」、「每個選擇都有當時的脈絡，過去了就無法重來，所以真的不要庸人自擾」、「不得不說妳主管好帥啊」、「好的主管很難遇到，要珍惜」。