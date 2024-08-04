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孕婦在家休養受氣！老公要求天天做家事 雙面人婆婆罵：故意虐待我

聯合新聞網／ 綜合報導
懷孕6個多月的人妻在家休養，卻不斷遭到老公和婆婆的嫌棄，圖為懷孕示意圖。聯合報系資料照片
懷孕6個多月的人妻在家休養，卻不斷遭到老公和婆婆的嫌棄，圖為懷孕示意圖。聯合報系資料照片

一名人妻因有早產流產症狀而留職停薪在家休養，老公卻要求她每日煮晚餐、清潔廚房及樓梯、洗衣服等，原以為家人都很喜歡她的料理，想不到某次婆婆竟跟人妻的老公抱怨，「你老婆都在虐待我，每次都煮那麼辣，我都沒辦法吃」，沒想到老公竟還幫腔罵她，「沒有用心在觀察大家愛吃什麼」，讓人妻氣到怒摔筷子狠嗆「我以後都不煮了」。

這名人妻Dcard發文表示，目前懷孕6個月，為了休養身體而在家休息，只不過老公卻要求她待在家就要做家事，包括每日煮晚餐、清潔廚房及樓梯、洗衣服等；另外為了張羅家人吃飯的問題，原PO先詢問老公家人的口味，對方說「大家都很愛吃辣，妳就每道菜都炒辣就好，越辣越好」，而一開始是婆婆到市場買菜，後來她得自行採買，事先詢問婆婆愛吃什麼，婆婆也說都可以。

原PO負責煮了約2個月的晚餐，家人都表示好吃，公公還會打電話跟親戚炫耀，讓親戚來家裡一起吃飯，不過大嫂有抱怨飯菜太辣，導致吃飯都要配水。某天她跟老公、婆婆一起用餐，婆婆突然對原PO老公說，「你老婆都在虐待我，每次都煮那麼辣我都沒辦法吃，我都只能吃醬油配飯跟喝湯而已，你大嫂每次吃飯也是一直嘖嘖嘖的說好辣好辣，像我不敢吃花椰菜跟青椒她就很愛煮，感覺她就是故意，我喝湯也很痛苦，煮那麼鹹我每次喝完都還要配水」。

原PO傻眼表示，「妳不是說妳喜歡吃嗎？還指名叫我買花椰菜跟青椒回來煮？」婆婆卻說自己最討厭這兩個菜，從來沒有這麼說過。她的老公不但沒有幫忙說話，甚至還反問，「幹嘛故意每道菜都這樣炒辣的？明知道我媽不吃辣也不吃這兩個菜，妳還這樣煮是故意的嗎？」她則回嗆，「是你說你家都吃辣，要我炒越辣越好，我才會這樣做，而且我自己本身就沒吃辣，我幹嘛炒辣的來虐待自己？」

老公繼續說，「妳都沒有用心在觀察大家愛吃什麼、不吃什麼，這種事是要我去問、去看、去觀察每個人的喜好，『師父領進門、修行在個人』這句話妳沒聽過嗎？」最後她不滿怒摔筷子，並說「我以後都不會煮了，要吃你們自己煮」。

其他人則留言，「真的會氣死欸，重點是妳還是因為早期流產症狀，留停在家欸，有沒有想過妳的不舒服，這種人以後小孩出生也不會好到哪裡去，婆婆根本故意找麻煩」、「照妳說法，這婆婆也太雙面了吧，建議妳回娘家或搬出去待產至少舒適，看妳老公豬隊友的模樣也不用想以後多耐扛，不能搬出去妳就每天當作不舒服擺爛吧，反正做不做都有話講，不如自己過得爽一點」。

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