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想孩子放鬆又擔心近視！她問如何管孩玩3C 網勸：父母陪伴更有意義

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽發文稱，她的孩子暑假在家經常想要接觸3C產品，擔心孩子盯著螢幕太久會造成近視。示意圖／Ingimage
一名媽媽發文稱，她的孩子暑假在家經常想要接觸3C產品，擔心孩子盯著螢幕太久會造成近視。示意圖／Ingimage

孩子長期使用3C產品不僅會造成注意力不集中，更會導致近視的問題。一名媽媽發文稱，她的孩子暑假在家經常想要接觸3C產品，擔心孩子盯著螢幕太久會造成近視，於是詢問網友「一般都讓小孩使用3C多久時間呢？或者是怎麼跟小孩約法三章的呢？」

一名媽媽在Dcard發文，表示自己的小孩暑假在家經常想要看電視、玩電動，她希望小孩多學點跟平常上課不一樣的，因此會安排才藝班、夏令營跟線上英文課程，並提供筆電給孩子使用。原PO透露，平時孩子比較累，線上課程上課半小時就會結束關機，但不知為何暑假精力特別旺盛，每天都想用筆電上網打小遊戲，或是玩Switch電玩。

原PO表示，其實她有跟孩子約定好，必須做完每天的作業或是上完線上課程才能打電動，一方面覺得孩子打電動放鬆一下也不錯，可以接受，但另一方面又擔心接觸3C產品過多導致眼睛近視，因此發文詢問網友該如何管控小孩使用3C的時間呢？

對此，網友們普遍認為比起給孩子使用3C，家長應要多陪伴孩子，讓孩子多接觸大自然，「何必鼓勵他接觸呢？我家小孩沒3C，騎腳踏車、拼樂高、看故事書、游泳，也很放鬆啊。與其想怎麼約法三章不如想想為什麼他只想玩，是不是大人也不想陪他，找爸爸丟球更有意義」、「以前我們當小孩不也是這樣長大的嗎？多出去戶外接觸大自然比起書本上和平板上的動畫和文字，更能教育孩子」。

不過也有網友認為孩子完成該做的事情，可以適當獎勵他，但要規定時間，「我覺得有做完就可以讓他玩啦，但可以規定時間，例如半小時休息一次」、「如果有做完當初說好的事情，可以給他玩一下，沒關係吧。但最好是半小時要休息一次，對他們眼睛比較好，小孩容易沒注意到就玩太久然後近視」。

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