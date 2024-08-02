陸配嫁小2歲台灣老公 婆婆態度讓眾人羨慕：上輩子燒好香

婆媳之間的糾紛一直是不少家庭難解的問題，也因此多數女性結了婚之後都不太想和公婆同住，不過有一名嫁到台灣來的大陸配偶反而慶幸遇到一位好婆婆，貼文一出羨煞不少人。

這名陸配在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己是從大陸福建嫁來台灣的，老公比她小兩歲，婆婆對待她就像親生女兒一樣。因為自己沒有上班，也不做家務、不煮飯，反倒是婆婆還要工作，回家後還煮飯給她吃，讓原PO很感謝婆婆，大讚比自己親媽對她還要好。

貼文讓不少女性看了很羨慕，「我相信是真的，我認識的外籍新娘嫁來台灣，都很受婆家的寵愛」、「只能說，妳上輩子燒好香」、「好婆婆難遇，要好好珍惜」、「幫妳開心，有這樣的好婆婆，也要好好的回報喔」、「真的有好婆婆啦，只是比例少」、「妳上輩子拯救了地球」、「有好婆家真的差很多，妳很幸運」。

但也有人大酸，「這是剛結婚吧」、「只能說時間會證明一切」、「因為兒子好不容易娶到老婆了，不疼惜怕會跑掉。妳再等個3-5年，如果沒有生，還是對妳這麼好的話，那真的上輩子燒好香」、「婆婆那麼好，妳為什麼不幫忙？」、「應該結婚沒幾年，還沒生吧」、「感覺是婆婆發文，在暗駡大陸媳婦好吃懶做呢」。