為何只幫妹妹買車？他不滿爸媽偏心 網揭關鍵點：為了孫子

爸媽在面對不同孩子時，難免會有偏心的情況發生。一名男網友發文，稱爸媽為懷孕的妹妹買一輛新車，卻沒問過自己要不要，說出的理由更是讓他無法接受，無奈指責爸媽偏心，網友對此提出可能的原因，「看來不是偏心你妹，是偏心孫子啊」。

一名男網友在Dcard發文，提到爸媽因為朋友換掉一台原價快兩百萬、車齡不到十年的休旅車，就買下來送給妹妹，當他詢問為何沒問過他要不要時，爸媽表示原PO薪水比較高，要買自己去買，而且說他在雙北上班都搭捷運不需要汽車。原PO對於此理由不以為然，表示薪水都是努力讀書換來的，台北也經常下雨，除了上班其他地方都很需要車。

原PO爸媽不希望他跟妹妹計較，說妹妹懷孕開車比較安全，原PO則質疑，「奇怪了，懷孕了為啥不是他老公和他一起買？是爸媽出錢？」他也想請爸媽贊助買車，又遭到爸媽拒絕，讓原PO崩潰直呼，「我也不是買不起車，但就是真的不懂，為啥妹妹就可以不勞而獲，心裡很不服氣。」並詢問網友能不能接受爸媽提出的理由。

文章一出立刻引起網友熱議，大多網友理解爸媽的行為，提出應該是妹妹懷孕的原因，「看來不是偏心你妹，是偏心孫子啊」、「我覺得不是偏心你妹妹是偏心孫子，你妹妹如果沒有懷孕爸媽應該也不會買車」、「重點是父母看女兒懷孕擔心安全吧？還有以後小孩出生坐車比較安全才想買車給她開，如果單指這件事到底跟妹妹計較什麼」。

也有網友勸原PO不要只想不勞而獲，想要車可以靠自己努力買，「都幾歲人了，想要自己不會買嗎，父母的錢想要怎麼花你管那麼多幹嘛」、「不需要指導父母要怎麼用他們的辛苦錢，有能力當然靠自己」。

更有網友建議原PO也結婚生子，「那你趕快結婚生小孩啊，說不定贊助頭款」、「誰叫你沒給你爸媽孫子，當然不疼你囉」、「你就沒有要生，給你確實不合理。給懷孕的妹妹比較安全沒錯」、「找到原因了，你妹讓他們有孫子了，你也去找一個結婚就有了」。