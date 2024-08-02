快訊

自己小孩也認錯？嘉巿私立幼兒園掛錯名牌 爸爸接走人家女兒

學童營養午餐蔬果農藥合格率！新北市成績最好 桃園、台中待改進

台灣人吃薯條1舉動讓日本人看傻眼 一票人點頭：這樣吃30年了

進門大罵家暴父帶走孫！她憶「超帥霸氣阿嬤」 眾人感動：充滿愛

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發文，描述自己跟阿嬤生活的寶貴回憶，透露「超帥阿嬤」對她的愛。 示意圖／Ingimage
一名女網友發文，描述自己跟阿嬤生活的寶貴回憶，透露「超帥阿嬤」對她的愛。 示意圖／Ingimage

在漫長的人生旅途中，必然會出現真誠愛你的人，這個人可能是朋友又或者是家人。一名女網友發文，描述自己跟阿嬤生活的寶貴回憶，言語中透露這位「超帥」阿嬤對她的愛，雖然阿嬤離開了，但她相信成長過程中帥氣阿嬤會一直在心中指引她，感動無數網友。

一名女網友在Dcard發文，表示自己是隔代教養，媽媽生完她就跑了，阿公失智、阿嬤是沉默寡言的人，爸爸跟家人感情很差，脾氣暴躁天天酗酒打她，又常把她忘在家裡，缺乏作為家長的責任。某天阿嬤出現在家門口，瞇起眼睛打量原PO很久，用台語問：「你就是阿婷嗎？」原PO原本還在心裡吐槽很土，沒想到阿嬤直接跨進家門，霸氣的打開每個房門，找到睡死的爸爸，揪著他的耳朵大罵，原PO瞬間覺得阿嬤「好帥」。

原PO後來就被阿嬤帶回屏東養，朝夕相處才發現阿嬤雖然看起來很兇，話又少，其實人非常好。後來原PO高中時畢旅，原本因為家境貧寒不打算去，沒想到阿嬤直接拿出一大袋零錢說「去！」，然後帥氣轉身離開，原PO再一次的被阿嬤帥到。

原PO去台北後和以前的國小同學碰面，被嘲笑「講台語很俗」，不知為何，原PO眼前浮現阿嬤帥氣的身影，於是不甘示弱的嗆回去「你才俗勒你全家都俗！」，然後學阿嬤搭配一個帥氣的轉身。

原PO透露，其實成長過程中家境很差，受到很多歧視，但自己有一個很帥很酷的阿嬤，所以不怕被歧視，謝謝阿嬤的照顧。原PO說，阿嬤已經離開了，但直到現在想起她仍會落淚，仍然記得「阿嬤半夜偷偷塞錢在枕頭下」、「跟奧客嗆聲」的畫面，也知道阿嬤一直看著自己，所以會努力讀書功成名就，希望成為一樣帥氣的人。

文章一出，動人心弦的故事感動了無數網友，「被感動到哭了⋯」、「感受到滿滿的愛，阿嬤帥呆了」、「好暖的故事」、「謝謝帥氣阿嬤的愛，讓這世界多了一個正向樂觀又帥氣的阿婷」、「加油！要過得幸福喔，阿嬤在天上看你」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台語 阿嬤 隔代教養

延伸閱讀

超商門口遇資源回收嬤…他請喝飲料 對方神回10字：侮辱性極大

暑假孩子回公公家…媳怨「整天挖筍摘果還抓蝦，熱得要死」 網反讚：這才是最棒暑假

孫女回阿嬤家見「貓媽媽帶2小屁孩」在後院歡快玩耍：這一家三口不是普通浪貓！

照顧孫子該收費嗎？她靠金孫收入百萬 被罵「自私搶錢」不以為意｜元氣網

相關新聞

為何只幫妹妹買車？他不滿爸媽偏心 網揭關鍵點：為了孫子

爸媽在面對不同孩子時，難免會有偏心的情況發生。一名男網友發文，稱爸媽為懷孕的妹妹買一輛新車，卻沒問過自己要不要，說出的理由更是讓他無法接受，無奈指責爸媽偏心，網友對此提出可能的原因，「看來不是偏心你妹，是偏心孫子啊」。

進門大罵家暴父帶走孫！她憶「超帥霸氣阿嬤」 眾人感動：充滿愛

在漫長的人生旅途中，必然會出現真誠愛你的人，這個人可能是朋友又或著是家人。一名女網友發文，描述自己跟阿嬤生活的寶貴回憶，言語中透露這位「超帥」阿嬤對她的愛，雖然阿嬤離開了，但她相信成長過程中帥氣阿嬤會一直在心中指引她，感動無數網友。

敢婚敢生！苗栗扮月老要為單身男女牽紅線 914先登場

少子化愈來愈嚴重，苗栗縣長鍾東錦鼓勵年輕男、女「敢婚敢生」，樂於當月老牽紅線，9月14日將辦「秋來苗栗 與愛相遇 」未婚...

產後憂鬱每天狂哭…新手媽媽提5建議：盼大家擺脫賀爾蒙控制

對於剛生完孩子的新手媽媽來說，除了要忙於照顧新生兒以外，最艱苦的是莫過於面對產後憂鬱症。一名新手媽媽發文分享，自己是如何在懷孕後經歷可怕的產後憂鬱症，並從低谷中勇敢振作，提出5點改善產後憂鬱的方式...

告別的方式／許悔之｜原是一名抄經人

有幸相識，難以忘記，齊邦媛老師走了，張讓記錄下她大大方方、漂漂亮亮的言談舉止。許悔之則為愛狗抄寫〈心經〉，藉以忘記憂慮、恐懼、憤怒與不安。愛妻韓良露過世，三十年來從未落單的朱全斌，多年後才終於再度啟程，重拾旅行的快樂。豆豆不見了，朱和之找啊找，沒找到貓，卻拼湊了關於牠的記憶。王筱茵說阿公可能有感自己大限將至，離開前兩天剪髮刮鬍，整理得體體面面；高壽辭世，離苦得樂，阿公一定以他最帥氣的樣子，跟天上的阿嬤重逢了。 【精彩語錄】 抄經時的專注，可以忘記憂慮、恐懼、憤怒、不安，一筆一畫，因為專注，可收放心，可以降伏狂心……

【心裡畫】李進文／綠光

標語──這目眩神迷的含義，噴人。 而條文和賭徒們煙雨濛濛地走來走去，進出陰廟。他們在廟前榕樹下大喊「戰友！乾杯」，每當自我陶醉，就相互碰碎。 全部的天青色凝視碎片，直到眼睛發出綠光。 是什麼在綠光裡慢慢安靜？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。