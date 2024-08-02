進門大罵家暴父帶走孫！她憶「超帥霸氣阿嬤」 眾人感動：充滿愛

在漫長的人生旅途中，必然會出現真誠愛你的人，這個人可能是朋友又或者是家人。一名女網友發文，描述自己跟阿嬤生活的寶貴回憶，言語中透露這位「超帥」阿嬤對她的愛，雖然阿嬤離開了，但她相信成長過程中帥氣阿嬤會一直在心中指引她，感動無數網友。

一名女網友在Dcard發文，表示自己是隔代教養，媽媽生完她就跑了，阿公失智、阿嬤是沉默寡言的人，爸爸跟家人感情很差，脾氣暴躁天天酗酒打她，又常把她忘在家裡，缺乏作為家長的責任。某天阿嬤出現在家門口，瞇起眼睛打量原PO很久，用台語問：「你就是阿婷嗎？」原PO原本還在心裡吐槽很土，沒想到阿嬤直接跨進家門，霸氣的打開每個房門，找到睡死的爸爸，揪著他的耳朵大罵，原PO瞬間覺得阿嬤「好帥」。

原PO後來就被阿嬤帶回屏東養，朝夕相處才發現阿嬤雖然看起來很兇，話又少，其實人非常好。後來原PO高中時畢旅，原本因為家境貧寒不打算去，沒想到阿嬤直接拿出一大袋零錢說「去！」，然後帥氣轉身離開，原PO再一次的被阿嬤帥到。

原PO去台北後和以前的國小同學碰面，被嘲笑「講台語很俗」，不知為何，原PO眼前浮現阿嬤帥氣的身影，於是不甘示弱的嗆回去「你才俗勒你全家都俗！」，然後學阿嬤搭配一個帥氣的轉身。

原PO透露，其實成長過程中家境很差，受到很多歧視，但自己有一個很帥很酷的阿嬤，所以不怕被歧視，謝謝阿嬤的照顧。原PO說，阿嬤已經離開了，但直到現在想起她仍會落淚，仍然記得「阿嬤半夜偷偷塞錢在枕頭下」、「跟奧客嗆聲」的畫面，也知道阿嬤一直看著自己，所以會努力讀書功成名就，希望成為一樣帥氣的人。

文章一出，動人心弦的故事感動了無數網友，「被感動到哭了⋯」、「感受到滿滿的愛，阿嬤帥呆了」、「好暖的故事」、「謝謝帥氣阿嬤的愛，讓這世界多了一個正向樂觀又帥氣的阿婷」、「加油！要過得幸福喔，阿嬤在天上看你」。

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