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產後憂鬱每天狂哭…新手媽媽提5建議：盼大家擺脫賀爾蒙控制

聯合新聞網／ 綜合報導
一名新手媽媽發文分享，自己是如何在懷孕後經歷可怕的產後憂鬱症，並從低谷中勇敢振作。圖／ingimage
一名新手媽媽發文分享，自己是如何在懷孕後經歷可怕的產後憂鬱症，並從低谷中勇敢振作。圖／ingimage

對於剛生完孩子的新手媽媽來說，除了要忙於照顧新生兒，若罹患產後憂鬱症就更為辛苦。一名新手媽媽發文分享，自己是如何在懷孕後經歷可怕的產後憂鬱症，並從低谷中勇敢振作，提出5點改善產後憂鬱的方式，希望幫助有類似經歷的人度過難關，「希望大家都可以順利度過被荷爾蒙操控的自己」。

一名新手媽媽在Dcard發文，講述自己剛生完孩子，住月中20天接著回娘家把月子做完。由於先生工時長，晚上11點才到家的關係，平時家裡只有她和寶寶在家，得獨自照顧寶寶，加上之後要住的公寓還沒整理好、寶寶吃飽不睡覺、睡覺時又被寶寶的小聲音打斷等緣故，讓她心力交瘁，每天哭無數次，一講話就哭，狀態持續了將近3個月。

直到原PO聽了朋友的建言，「先好好愛自己，想想我想要什麼，在有小孩前就要有心理準備生活會巨變，一開始都會不適應但要先處理好自己的情緒」，原PO才逐漸調整好心態，成功走出產後憂鬱的陰霾。

原PO表示，產後憂鬱很可怕，完全無法控制自己的情緒，並提出5點建議，希望能夠幫助需要的新手媽媽，包括「主動尋求幫助」、「先生休假擔任主要照顧者」、「好好睡覺」、「偶爾讓自己放假」和「放寬心」。原PO還補充，以上建議如果還是不行，還是要去尋求專業醫生的幫助。

此文一出，不少有產後憂鬱的新手媽媽分享自己的故事，共同加油打氣，「產後憂鬱症（將近5個月）的日子真的很黑暗！我也剛走出產後憂鬱症一個多月。真的要先好好照顧和愛自己，這樣才有能力把寶寶照顧好」、「我甚至到現在都還沒好，一直時好時壞的自己，已經生完將近7個月了」、「我坐月子期間也是有產後憂鬱…幸好有娘家爸媽幫忙我」。

產後憂鬱 育兒

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