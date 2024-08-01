墨鏡戴好！她男友家事全包、補滿衛生棉櫃 引網放閃伴侶貼心舉動

日前有一名網友在論壇發文透露，自己的男友常有各種貼心舉動，不只會幫忙剝蝦殼，甚至會自動補滿衛生棉櫃，連家事都一手包下。底下網友蓋起放閃樓，紛紛敘述自己伴侶的甜蜜舉動，甚至有網友的男友會親手為自己做生日蛋糕。

該名網友在PTT以「男友做過最貼心的事情」為題，指出自己前陣子被男友剝蝦殼、補衛生棉櫃、包下所有家事等貼心舉動感動到，但是朋友卻認為這很正常，因此好奇其他網友的男友做過最貼心的事，想驗證自己是不是感動的點太低。

底下網友紛紛曬出自己男友的貼心舉動，「支持我追星，幫我創帳號投票給原子少年」、「有一年肥肥生日遇到颱風不能出去吃飯，肥肥男友親手幫肥肥做生日蛋糕，很難吃，但心意無價，肥肥玩遊戲也會幫肥肥課金」、「之前走路走一走鞋子壞掉，剛好在商場，他叫我坐著他去買鞋子，後來蹲著幫我穿脫鞋子」、「之前手術太晚吃瀉藥，結果手術後狂噴屎，老公在我病床旁一直幫我擦，我一直說對不起」。

也有網友呼籲要珍惜貼心的男友，「妳男友對妳很好，請珍惜，妳朋友如果把別人的好當理所當然，不會長久」、「人要懂得感恩，不管男女都是」。