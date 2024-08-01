她想跟男友說自己是「腐女」 網勸如果是「超級直男」還是別說

一位女網友在Dcard發文承認自己是位藏很深的「腐女」，家人和身邊的朋友都不知道這件事，每天下班後或是假日的休閒時光，最大的樂趣就是躲在家看BL（即描寫男性間戀愛的創作類型）動漫、小說跟真人劇，看到激動處還會躲在棉被裡無聲尖叫。然而，與男友在一起快一年了，對方還不知道自己有這項喜好，讓她猶豫該不該和男友坦承。

提及令原PO猶豫的主因，她表示，曾跟男友一起看柯震東演出的《愛愛內含光》，劇中林哲熹跟巫建和「開車」的片段就屬於BL，當下她內心已是小鹿亂撞，但仍努力控制表情、假裝鎮定，不過男友的臉卻有點僵。這幾天原PO一直想，要不要跟他提「我其實很愛看BL這件事？」很想試試跟男友一起看BL，但又不確定對方是否能接受，也不知道怎麼開口。

網友們看完貼文後留言說，「跟他說妳是腐女沒差吧，又不影響他，但一起看可能要討論」、「喜歡看BL又不是見不得人的事情，可以跟他說妳的興趣，但找他看BL，妳也要看他的意願。但通常直男不會想看BL」、「我覺得跟他說沒什麼不行，但要他一起看就有點怪怪的，畢竟如果他是直男，他應該無法接受」。

對此，有人則分享自己的經驗鼓勵原PO，「我覺得要看人欸，我超級直男但看BL真人劇是不會很尷尬，之前有陪女友一起看日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》，還不錯」、「好好笑也好可愛，感覺原PO壓抑很久。我覺得可以試試，慢慢地透露出一些蛛絲馬跡？像我超級喜歡BL動漫《天官賜福》跟《魔道祖師》，我就一直默默洗腦我男友，拜託他跟我一起看（他原本也是完全不能接受），但後來看完，好看到他竟然還跑去查其他網友的觀後心得」。