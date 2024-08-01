只因「手搖飲吸管插中間」…強迫症男友爆氣 網建議快分手

無論是夫妻還是男女朋友，2人想要共同生活都須經過無數次磨合，相互了解、包容彼此的習慣和生活模式才能長久。但如果妳的男友是個方方面面都有其堅持的人，妳還會想跟他一起生活嗎？一位女網友在Dcard發文表示，她男友對生活上的小細節有很多奇怪的堅持，她們最近還為了「吸管插哪裡」的問題大吵一架，更表明真的很想放生男友。

原PO文中舉例5點說明男友奇怪的堅持。第1點是水龍頭把手一定要置中，絕對不能歪一邊；第2點是家中每個區域都有固定的拖鞋，去到不同的地方就需要換上該區域專用的拖鞋。

第3點則是吃東西要有規矩，例如刀削麵通常都很粗，他堅持一條一條地吃，還沒放到嘴巴裡就不能咬斷；接著第4點是對衛生紙的堅持，上廁所衛生紙用完一定要摺成正方形，還堅持一定要用好市多的，其他品牌不行。

最後一點，也是讓原PO跟男友發生爭執的導火線——喝手搖飲插吸管「一定要插邊邊」。她指出，一般人喝飲料，吸管都是直接亂插在杯膜的任何地方，男友看到原PO亂插的飲料，每次都會嚴重警告她。日前男友載原PO去買手搖飲，因為很渴沒有注意，當下便直接將吸管插在杯膜中央，並順手放在機車置杯架，然而騎車的過程中手搖飲灑了出來，導致男友直接爆氣、當場開罵。

原PO當下覺得超委屈，「手搖飲才灑出來一點點，飲料是檸檬紅茶也還好吧？擦一擦就好不是嗎？有必要發那麼大的脾氣嗎？」讓她不禁好奇，這些莫名其妙的點，各位忍得下去嗎？

網友們看完發文後，紛紛替原PO抱不平，「妳男友也太多奇怪的堅持了吧」、「太多毛了吧！」、「這樣妳能跟他在一起」。有網友更乾脆地說，「感情的問題，我一律建議分手」、「忍不住就分囉」、「男的有強迫症喔，生活習慣差太多還是早點分吧」。

有人建議原PO，「妳沒有想要分手的話，那就接受他。不然妳就自己買房自己立下規定」；部分網友則分享自己在生活習慣上也有一些小執著，但不會強迫他人遵守或照做，「這些習慣都跟我差不多耶， 除了一定要摺成什麼正方形之外。但我不太會去干涉對方一定要怎樣，只是我自己習慣這樣做而已」。