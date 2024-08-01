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對兒僅有責無愛！她勸不喜歡真的不要生 網籲：請演好否則孩恐有陰影

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示自己無法對親生孩子產生母愛。 示意圖／ingimage
一名女網友表示自己無法對親生孩子產生母愛。 示意圖／ingimage

日前有一名女網友在論壇發文表示，自己非常討厭孩子，但是因為丈夫希望有孩子，加上以為孩子出生後自己就會自動產生母愛，所以生了一個孩子，如今孩子滿1歲了，該網友還是無法愛孩子，平常大部分都是保母在照顧孩子，即使1個月接回來照顧的天數不到1週，還是會讓該網友在孩子回來前幾天就睡不好和焦慮，該網友因為無法產生母愛覺得自己很糟糕，也覺得孩子很可憐。貼文引起網友熱議。

原PO在Dcard以「不喜歡孩子真的不要生」為題，透露對孩子非常討厭，即使是比較安靜的孩子也無法喜歡，因此從小就打算不婚不生，但長大後克服對婚姻的恐懼，也因丈夫想要有愛的結晶，所以妥協生了孩子，原PO以為孩子出生後，自己便能自然而然產生母愛，然而如今孩子都滿1歲了，原PO仍感覺不到她愛自己的孩子。

原PO與孩子互動不多，她表示只幫孩子單獨洗過一次澡，平常由保母照顧的孩子1個月只回來4天，卻還是會讓原PO在孩子快回來的前幾天焦慮、睡不好，和孩子相處也只讓她感到厭煩和無力感，自承對孩子只有責任沒有愛，原PO也認為自己的孩子很可憐，從小待在保母家，少數回家的時光又不被母親理睬，原PO也在文末呼籲，「討厭孩子的話，真的不要生，生完還是不會有母愛」。

有網友建議原PO別讓孩子知道自己不被母親喜歡，「真心建議妳再怎麼覺得對小孩不耐，都不要講出來，也不要讓他知道，不講出來妳至少還能演，說破了就真的是把妳的可憐之處繼承給他，讓他跟妳一樣可憐了」、「拜託千萬不要讓小朋友知道妳不喜歡小孩，在他面前可以演，我親戚就是從小被他媽說，我根本不喜歡小孩，是你爸要的，到現在還在看身心科，如果真不喜歡也不要有排斥的動作，心理真的會很有影響」、「妳好好演好，不要逃」。

有網友則透露自己的母親也不愛小孩，分享從小與母親疏離到長大釋懷的過程，「我媽也不愛小孩，從小就聽她一直在怨嘆各種生了孩子之後的壞處、多後悔生小孩、她多不愛小孩，說真的，這對母女感情非常傷，傷到我不太親她，長大後幾個月才跟她見面一次，但我知道她有好好負責任的扶養、教導我長大，我其實慢慢能理解她不愛小孩是天生。」

也有網友鼓勵原PO不要覺得太有壓力，「好好做好母親的工作即可！想像自己在上班，然後有援手的狀態，就是準時下班。就求60分，孩子能吃、能喝、能睡、會呼吸就好」、「妳給自己太大壓力了，不是把自己掏空就是好的母愛呀，彼此能找到相處的方式就好」、「妳有好好照顧他就夠了，別給自己太大的壓力」。

保母 母子關係 親子

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