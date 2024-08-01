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台灣男友太常說謝謝！陸女怨感到不熟 網解答：土生土長的習慣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大陸女網友發文抱怨，和自己在一起五年的台灣男朋友說「謝謝」的頻率非常高，讓她有一種「不熟」的感覺。示意圖／Ingimage
一名大陸女網友發文抱怨，和自己在一起五年的台灣男朋友說「謝謝」的頻率非常高，讓她有一種「不熟」的感覺。示意圖／Ingimage

在台灣常說「請」、「謝謝」和「對不起」是一種禮貌，但對熟人說的次數過多，或許會造成一些人感到「太見外」。一名大陸女網友發文抱怨，和自己在一起五年的台灣男朋友說「謝謝」的頻率非常高，讓她有一種「不熟」的感覺，甚至有些機械化，台灣網友則解答「這是從小被教育的習慣」。

一名女網友在小紅書發文，稱交往五年的台灣男友太常說「謝謝」，看聊天紀錄好像他們很不熟的樣子，剛開始還很受不了男友為什麼總是那麼見外，原PO認為對熟人說「謝謝」很難說出口，通常只會在「陰陽怪氣」對方時才會說。

原PO表示，在大陸也是從小被教育要說「請」、「謝謝」、「不好意思」這類的禮貌用語，也認為這是有禮貌和表達感謝非常好的習慣，即使非常親密的人也要及時表示感謝，她也會和家人和男朋友說謝謝，但和男友在一起五年，還常常因為一點很小的事情道謝，甚至讓她早點去睡覺都要說謝謝，讓原PO忍不住直呼「謝到有點機械化」。

文章一出，立刻引起網友熱議，不少台灣人出面澄清，這是台灣人的習慣，「從小被教育的習慣，像我在家也會和我媽說謝謝，更不要說對男朋友了，已經有點像下意識反應，請別人幫你，你就馬上回謝謝」、「在台灣土生土長養成的習慣」、「我覺得常常說謝謝反而是應該的，畢竟有麻煩到朋友或是請別人幫忙不是都要說謝謝嗎？不管多熟不都是種禮貌嗎？我自己是這樣覺得」。

也有網友認為道謝之意點到為止就好，說太多難免造成不適，「不正常！這倒像極了我跟主管的對話」、「確實，感恩的心當然要有，但謝成這樣那可真是謝了」。

此外，有網友覺得有禮貌很正常，並建議原PO和男友試著溝通，「前任也會說『謝謝你做了什麽什麽』，不過倒不會那麽頻繁，或許妳可以和他說一下妳的疑惑，可能是表達方式的不同」、「謝謝很正常啊，男女朋友之間很多事情是本分不是義務，心存感激對方的好，說出來感謝的話並不是見外」。

兩性關係 情侶

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