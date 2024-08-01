女友不給碰！他買充氣娃娃被批「劈腿」 網秒勸分：有娃娃就好

情侶之間的互動相當重要，也有不少因性生活不合而分手的例子。一名網友表示，女友不給碰，但他還是有生理需求，於是買了充氣娃娃，沒想到被女友發現後相當生氣，於是上網發文求助。

一名網友在臉書社團「靠北女友my girl」發文，女友一直不給碰，但身為男生的他還是會有生理需求，於是他上網買了充氣娃娃，沒想到被女友發現後被指責是「劈腿」，而且相當生氣，於是他想問問大家該怎麼辦，此文一出，引起不少熱烈討論。

網友紛紛表示，「你也可以幫她買按摩棒，這樣你們兩個就可以成雙成對了」、「這是肉體出軌啊」、「不給碰的你，一定是備胎」、「她在考驗你的真心，大概70歲就給你碰了」、「買一個男的給她說：一人一個不吵架」、「反正你都有娃娃了，還需要啥女朋友～」。

不少網友勸分，「直接分啊，求什麼解」、「分手，現在不給碰，以後就算結婚，除了生小孩，還是不給碰，守活寡吧你！」、「性趣不合最後只有分手一途…」、「她找到分手的理由了」、「剛好趁著分手啊，不能碰，你打算在一起多久」、「求啥解，有娃娃就好啊！不用花錢，不用花心思哄，有需求還能100%配合」。