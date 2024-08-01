快訊

與鄭文燦關係匪淺、愛交綠營權貴…im.B曾耀鋒假債權吸金90億 今判16年半

一張照看高雄凱米前後機車兩樣情 網揭實際慘況：被淹了嗎？

台股高歌勁揚442點收22,642點 台積電漲26元收960元

女友不給碰！他買充氣娃娃被批「劈腿」 網秒勸分：有娃娃就好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，女友不給碰，於是他買了充氣娃娃，沒想到被女友發現後相當生氣，於是上網發文求助。示意圖／ingimage
一名網友表示，女友不給碰，於是他買了充氣娃娃，沒想到被女友發現後相當生氣，於是上網發文求助。示意圖／ingimage

情侶之間的互動相當重要，也有不少因性生活不合而分手的例子。一名網友表示，女友不給碰，但他還是有生理需求，於是買了充氣娃娃，沒想到被女友發現後相當生氣，於是上網發文求助。

一名網友在臉書社團「靠北女友my girl」發文，女友一直不給碰，但身為男生的他還是會有生理需求，於是他上網買了充氣娃娃，沒想到被女友發現後被指責是「劈腿」，而且相當生氣，於是他想問問大家該怎麼辦，此文一出，引起不少熱烈討論。

網友紛紛表示，「你也可以幫她買按摩棒，這樣你們兩個就可以成雙成對了」、「這是肉體出軌啊」、「不給碰的你，一定是備胎」、「她在考驗你的真心，大概70歲就給你碰了」、「買一個男的給她說：一人一個不吵架」、「反正你都有娃娃了，還需要啥女朋友～」。

不少網友勸分，「直接分啊，求什麼解」、「分手，現在不給碰，以後就算結婚，除了生小孩，還是不給碰，守活寡吧你！」、「性趣不合最後只有分手一途…」、「她找到分手的理由了」、「剛好趁著分手啊，不能碰，你打算在一起多久」、「求啥解，有娃娃就好啊！不用花錢，不用花心思哄，有需求還能100%配合」。

充氣娃娃 分手 性生活 情侶

延伸閱讀

她點20顆水餃導致分手 原因曝光眾人挺：恭喜脫離渣男

課金全打水漂？她怒刪男友手遊app「1原因」超慌 全網不挺：分手吧

正妹女友身材比例好腿又美 身體1隱形缺點讓男友超崩潰

出國考驗感情？帶女友家人遊日「被當導遊」 8天後他崩潰：想分手

相關新聞

女友不給碰！他買充氣娃娃被批「劈腿」 網秒勸分：有娃娃就好

情侶之間的互動相當重要，也有不少因性生活不合而分手的例子。一名網友表示，女友不給碰，但他還是有生理需求，於是買了充氣娃娃，沒想到被女友發現後相當生氣，於是上網發文求助。

曖昧男傳訊息狂「做1件事」她秒冷掉 網建議直說：都是習慣

現代資訊發達，不少人會使用社群軟體通話和聯絡。一名網友最近和男同事有點曖昧，但社群軟體聊天時對方很頻繁地使用emoji表情符號，令她有點反感，於是想問問，「聊天狂用emoji的人在想什麼」，引起不少熱烈討論。

年薪350萬、數間房收租…學霸男開條件徵女友 網提6要點祝他脫單

一名男網友在Dcard提問，自己是頂尖大學碩博士畢業，年薪有350萬，名下還有幾間房子在收租。想找住雙北、微肉、比自己小的女友標準會太高嗎？

衰神竟在我身邊？男友運氣爆差自暴自棄 她狂收負能量求救：該怎麼幫

每個人都會經歷運氣爆棚的時候，也會經歷運氣低迷的時刻，一旦身邊的家人朋友因此心情低落時，該如何安慰就成為了重要課題。一名女網友發文求助，稱男友運氣非常不好，心態跟著跌落谷底，甚至因此吵架，令她十分苦惱...

準婆婆干涉買房強推朋友屋！未婚夫媽寶上身嗨喊「合我命盤」讓她理智斷線

買房是人生大事，最怕長輩插手給意見，如果再碰上雷隊友，更是崩潰！近日一位即將結婚的女網友抱怨，與未婚夫準備買房，婆婆卻半路殺出推薦朋友中古屋，格局不佳屋況也不好，未婚夫卻笑瞇瞇表示風水合他命盤「有老家

告別的方式／張讓｜不為老師流淚

有幸相識，難以忘記，齊邦媛老師走了，張讓記錄下她大大方方、漂漂亮亮的言談舉止。許悔之則為愛狗抄寫〈心經〉，藉以忘記憂慮、恐懼、憤怒與不安。愛妻韓良露過世，三十年來從未落單的朱全斌，多年後才終於再度啟程，重拾旅行的快樂。豆豆不見了，朱和之找啊找，沒找到貓，卻拼湊了關於牠的記憶。王筱茵說阿公可能有感自己大限將至，離開前兩天剪髮刮鬍，整理得體體面面；高壽辭世，離苦得樂，阿公一定以他最帥氣的樣子，跟天上的阿嬤重逢了。 【精彩語錄】 老師已散入清風，可是餘光不絕。我似乎可以聽到她開心說：「我就是崇洋！」「我就是喜歡穿得漂漂亮亮！」見到她臉上彷彿寫著「我做喜歡的事」、「我活得很快樂」的明亮笑容……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。