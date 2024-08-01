衰神竟在我身邊？男友運氣爆差自暴自棄 她狂收負能量求救：該怎麼幫

每個人都會經歷運氣爆棚的時候，也會經歷運氣低迷的時刻，一旦身邊的家人朋友因此心情低落時，該如何安慰就成為了重要課題。一名女網友發文求助，稱男友運氣非常不好，心態跟著跌落谷底，甚至因此吵架，令她十分苦惱，崩潰求助「很想幫他又不知道該怎麼幫」。

一名女網友在Dcard發文，稱交往三個月的男友運氣完全是負數等級，例如只要是男友賭的事物，有98%是壞的方向；只要他們約出去玩，當天就一定有客人突然殺出來中止行程，屢試不爽，原PO直言「這種衰小事男友生活天天都在上演」。

原PO表示，她跟男友剛好相反，是屬於運氣值偏高的人，偶爾能中點小獎，加上樂觀的個性，就算遇到壞事也能硬掰。本以為能跟男友互補，未曾想男友的負面情緒已經蓋過了她。近日男友因為廠商沒把名片印好的關係，加上回家遇到不好的事情，狂丟負面情緒給原PO，甚至將一切不順利的事情都賴給運氣差，讓原PO相當惱火。

原PO直言，很多事情都能樂觀看待，沒必要像男友一樣，把自己搞得這麼封閉，但男友抱怨又會把她的情緒搞壞，因此想求助網友，該怎麼幫助自暴自棄的他。

不少網友同情原PO的遭遇，勸原PO不要想太多，只是心態的問題，「真的不要想太多，而且，要完全接受事實，根本上要好好的」、「雖然不排除真的有很衰的人，有點玄，很多其實都是心態跟思維的問題」、「自己不順不要只會怪罪命運怪天不公，自己不學會成長學會怎麼做得更好，那也只會越來越差，還會把情緒帶給別人」。

也有人建議原PO離開負能量的男友，「我只能說，如果你過得比你單身一個人的時候還差，那還是分手好了」、「跟負能量的人在一起，能量也會跟著降低」、「找個能讓妳運氣更好的人，這種拉不起來的，還是早點放生」、「請遠離自帶負能量的人，根本能量吸血鬼，光講話都覺得負擔，那跟性格及做事態度有關，不是你三言兩語能改變的」。