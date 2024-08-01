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年薪350萬、數間房收租…學霸男開條件徵女友 網提6要點祝他脫單

聯合新聞網／ 綜合報導
一名年收350萬左右、名下有數間房子收租的男網友列出徵友條件，網友也熱心提點。 示意圖／Ingimage
一名年收350萬左右、名下有數間房子收租的男網友列出徵友條件，網友也熱心提點。 示意圖／Ingimage

一名男網友在Dcard發文，說自己是頂尖大學碩博士畢業，年薪有350萬，名下還有幾間房子在收租，想找住雙北、比自己小、好相處，身高158-168公分、體重適中至微肉的女友，詢問大家「這樣標準會太高嗎？」。

文章公開後吸引不少留言湧入，「一個月願意花多少在女方身上比較吸引人」、「賺那麼多為什麼還沒存款？」、「條件好空泛，感覺沒誠意」、「只寫收入、學歷、動產不動產，其他重點都沒寫到是？」、「可能吸引得到需要錢的女生」、「頂大36歲才300-350（萬）嗎？」。一名已婚網友也提醒，這樣高收入卻不高的存款加上模糊的條件，一般女生可能會擔心錢的部分是花去哪裡？

還有網友在底下補充一系列問題，「自住還是跟公婆住？要不要侍奉公婆？」、「要不要生小孩？生了小孩誰養誰帶？」、「家事誰負責？」、「日常開銷怎麼分配？」、「吃喝玩樂誰出？」、「過年各回各家還是？」、「有零用金嗎？」、「有兄弟姊妹嗎？」，指出原PO列的都只是加分條件，真正重要的都沒有做說明，很難判斷標是否超過自身條件。

原PO文中提到的個人資訊還包括今年36歲、有650萬的ETF定存、身高體重分別為175公分68公斤，以及有一台機車。也有暖心網友在文章下表示原PO條件其實相當不錯，但每個人的標準與期望都不同，並列出六大重點作為參考，包含「財務狀況」、「學歷與職業」、「外貌與生活方式」、「理想的異性條件」、「身高體重」、「綜合考量」。建議原PO保持開放的心態，了解對方需求和價值觀。

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