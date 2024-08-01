曖昧男傳訊息狂「做1件事」她秒冷掉 網建議直說：都是習慣

現代資訊發達，不少人會使用社群軟體通話和聯絡。一名網友最近和男同事有點曖昧，但社群軟體聊天時對方很頻繁地使用emoji表情符號，令她有點反感，於是想問問，「聊天狂用emoji的人在想什麼」，引起不少熱烈討論。

一名網友在Dcard「心情板」發文，她最近跟男同事有點小曖昧，平常見面聊天時感覺很不錯，但傳訊息時對方會大量使用emoji表情符號，令她莫名冷掉，對方使用的頻率大概是兩句用1個emoji，有時是一句話裡會使用2個。除了太頻繁使用emoji以外，訊息的語氣也有點油油的，但跟對方面對面聊天很正常，「為什麼本人跟訊息會像兩個不同人的感覺？」，令原po跟對方傳訊息時會有點不舒服，考慮是否該與對方斷掉。

網友紛紛表示，「我覺得😏😏😏😏這個很解，不懂這個表情要幹嘛，讓人莫名不爽，還是只有我這樣」、「我覺得是使用什麼表情符號的問題，他用的方式滿油的」、「一種不用白不用的概念？」、「其他都還好但😏🤫真的很解， 感覺又油又自戀，看了起雞皮疙瘩，本人再帥都沒救…」、「我一開始都先只用文字，會觀察對方的習慣來使用注音和表情符號，這很難嗎」、「看人，有些頻率很合會用得很開心」、「會頻繁用表情符號的我一律反感」。

有網友則認為，「我反而希望對方用欸，因為單純文字有時候會感覺冷漠，但是不要用奇怪的表情」、「emoji我覺得還好，比較好奇是為什麼現在很多人打字都喜歡一直哈哈哈」、「純粹毛太多，用表情符號只是讓文字更生動可愛而已，要不然都是字不覺得很像在打公文」、「用得好很可愛，用不好很中年又油膩，真的是一門學問，我自己是跟不熟的人聊天就會用表情符號來表示，我現在的語氣，熟了就不會」。

有網友則建議原po，「直說吧，或是用提問的方式+妳的感覺，聊天方式都是習慣，也許他以前的朋友群都習慣這種方式，並不清楚會有人覺得不舒服，但斷不斷還是看妳自己吧，不予置評」。

原po最後也表示，她發現每個人聊天的習慣還有喜好都很不一樣，她覺得沒有對錯，自己喜歡就好，只是某些emoji個人感覺偏怪，也不完全是emoji用很多的問題，「有看到幾個人建議直接跟他講，但應該也沒理由要求別人配合我的喜好來聊天嗎？可能就只是頻率沒對到～還是可以當好同事啦」。