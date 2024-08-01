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準婆婆干涉買房強推朋友屋！未婚夫媽寶上身嗨喊「合我命盤」讓她理智斷線

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友原本已與未婚夫下訂新房，卻因婆婆插手，怒喊「不結婚了」。圖／pakutaso
女網友原本已與未婚夫下訂新房，卻因婆婆插手，怒喊「不結婚了」。圖／pakutaso

買房是人生大事，最怕長輩插手給意見，如果再碰上雷隊友，更是崩潰！近日一位即將結婚的女網友抱怨，與未婚夫準備買房，婆婆卻半路殺出推薦朋友中古屋，格局不佳屋況也不好，未婚夫卻笑瞇瞇表示風水合他命盤「有老家的味道」，並退掉原本談好的房子，讓她氣炸喊「不爽結婚了」！

原PO在Dcard發文抱怨買婚房都要鑑價了，婆婆卻突然跳出來批評他們新房地點不好，改推薦朋友一間近30年的中古頂樓華廈，有電梯、空間大、幾乎無公設比、管理費還便宜，重點是離婆家才5分鐘車程。然而她細看房屋照片，裝潢老氣又有佔空間的和式房與詭異木作，格局奇怪還沒有半戶外陽台，洗衣機放在廚房……看得出照片有挑角度拍，卻還是看得出維護得不好，牆壁有漏水和壁癌的狀況。

對這間挑不出優點的房子，未婚夫卻笑意滿滿，推翻之前「找比較新的中古屋」的想法，大力附和婆婆，稱讚房子很不錯，與老家感覺相似還可以省裝潢費用，原PO見隊友直接倒戈改口，只好藉口「爸媽有幫出頭期款，要問意見」來拖延時間思考拒絕辦法。

沒想到過沒幾天，未婚夫便告知她婆婆找了風水師去看房，說那間房風水旺財格局添丁、符合他的命盤，所以他就去「找房仲說當初談的那間退了不買」。原PO當下氣到理智斷線直呼「死媽寶」，痛罵未婚夫「符合你的命盤！那我呢？」、「斡旋金還是我幫你出當初說好的一人一半你忘了嗎？退房你要還我錢嗎？」，直接嗆她不爽結婚了！

網友見狀也紛紛表示「幸好沒結婚逃過一劫」、「這樣的婚姻慎重考慮」、「根本就是控制狂，趁還沒真的是你婆婆前快逃」、「我覺得不是媽寶，單純是和她媽有共識就故意裝死不問你的意見」、「感覺是故意一搭一唱要逼你住婆家附近，希望後續是真的沒結婚，不然真的是跳入火坑」。

有人更進一步表示，未婚夫沒有與原PO討論就逕自退房完全不尊重她，「感覺以後也會很多事都這樣，例如：擅自退掉月中說我媽說要幫你坐月子，或是我媽找了很好的月嫂」。

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