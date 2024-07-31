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媳婦想花錢住月子中心 婆婆1句話全網氣炸：賭的是生命

聯合新聞網／ 綜合報導
婆媳示意圖。 圖／ingimage
婆媳示意圖。 圖／ingimage

孕婦生產完都會想住月子中心，藉此得到完善的照顧。近日有一名女網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》抱怨，住月子中心至少要花上十幾萬元，自己的婆婆卻說這是原PO老公的「血汗錢」，質問她怎麼忍心花得下去？意外掀起兩派網友熱議。

貼文一出，引起許多網友不滿，「我老公的錢，我不花，誰要花？」、「『他願意他開心啊，我有什麼辦法』，這句講出來氣死她」、「回她，要不然妳替妳兒子生啊！」、「辛苦生小孩坐月子怎麼了嗎？」、「難怪結婚、生小孩（比例）明顯下降」、「回一句，又沒叫妳花錢」。

有不少網友認為生小孩流的是孕婦血與汗，很值得花錢好好休養，「花呀，幹嘛不花！懷孕十個月，好不容易可以住月中好好休息」、「生小孩都流了血和汗了，另一半花些血汗錢也不為過吧？」、「那是血汗錢，自己是真的流血汗，當然忍心」、「生小孩流的是血汗、賭的是生命、耗的是體力、損的是健康、磨的是精神」、「媳婦生小孩才真的是名副其實血汗，住月中花十幾萬真的事小，如果生小孩和花錢選一，我一定選花錢」。

此外，有一派網友覺得確實該考量經濟的問題，「主要看拿不拿得出來吧！多數家庭應該只能用貸款，那會很可悲」、「經濟狀況佳要捨得花，若沒有那麼寬裕，也是有其他方式坐月子」、「把月子做好有很多種方式，取決於經濟能力到哪裡」、「沒有那個錢就不要生吧，之後還要花更多，有多少錢做多少事，不要打腫臉充胖子」。

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