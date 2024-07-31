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孕婦哪個月會胖最多？醫師曝解答 過來人秒點頭：過關後不想忍了

聯合新聞網／ 綜合報導
婦產科醫師解答，關於「孕婦哪個月會胖最多？」的問題，引起不少媽媽們點頭表示，「好準」。示意圖／ingimage
婦產科醫師解答，關於「孕婦哪個月會胖最多？」的問題，引起不少媽媽們點頭表示，「好準」。示意圖／ingimage

許多孕婦會為了維持身材去運動，但也要注意避免過於激烈導致影響孩子。婦產科醫師解答，關於「孕婦哪個月會胖最多？」的問題，不少媽媽們一看紛紛點頭表示，「好準」。

婦產科醫師蘇怡寧在粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」發文，關於「孕婦哪個月會胖最多？」，他根據個人的觀察與不負責統計，就是在妊娠糖尿病檢測做完過關的那一個月，反而沒過關的還好，因此他呼籲，「人生是這樣子的，即便哪天你取得了小小的成就，千萬也不可以太驕傲跟放肆」，此文一出，引起不少媽媽們共鳴。

不少媽媽們紛紛表示，「大考結束後的放鬆」、「因為過關後不想忍耐了嗎？」、「嗯，我就是那個月直接胖4公斤」、「是真的，糖水大魔王關一過…胖了2kg」、「過了立刻安心吃的概念」、「一過馬上買杯珍奶壓壓驚」、「哇！超級厲害的準…不愧是很懂大家的蘇媽媽」、「真的，過的那刻立刻去吃麥當勞」、「這時不吃，更待何時」、「真的放飛自我了」、「這我深有同感，我糖尿一過，下次產檢馬上胖了5公斤，嗨到一個忘記自己要克制體重」、「真的！是大魔王關卡。懷第一胎，沒過～只好控制飲食到生。懷第二胎，有過～就好想雞排配珍珠奶茶」。

沒過關的媽媽們則表示，「沒過很想哭啊」、「糖水沒過直接嚇到瘦6公斤」、「沒過關的在這，後期瘋狂的飲食控制、測血糖、打胰島素到生，好處是整個孕期只胖3公斤，生完寶寶瘦10公斤，比孕前還瘦」、「真的欸，我就是沒過的那位，營養師聊聊後，回家馬上開始飲控+天天運動慢慢走」、「我就是糖水沒過，每天戳自己…生產當天體重跟懷孕前一樣，這算是因禍得福嗎？！」、「原來糖水關沒過也是有好處的」。

婦產科 孕婦

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