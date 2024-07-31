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「把哥哥當許願池」小姑討萬元禮物…嫂氣炸 網歪樓：打不過就加入

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為購物示意圖，非新聞當事人。圖/ingimage
圖為購物示意圖，非新聞當事人。圖/ingimage

哥哥疼妹妹，從妹妹觀點看當然是好事，但對嫂嫂來說就是另一種心情。有位人妻在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》抱怨老公的妹妹把哥哥當許願池，每年生日都討禮物，開口要1萬5的皮帶、7千元的保養品、今年則指定某款9千元左右包包，哥哥有求必應，讓嫂嫂很不開心。

原PO表示，30歲的小姑沒有男友，每年生日都把哥哥當許願池，討過1萬5的皮帶、7千元的保養品、今年則指定價值9千元的某款包包，因為哥嫂近日要去日本，小姑甚至發話「可以先在日本買起來會比較便宜」。最讓嫂嫂生氣的是，小姑也不懂禮尚往來，哥哥生日時，小姑兩手一攤說「沒預算」，直接裝死不回送禮物。嫂嫂大罵，「怎麼這麼敢開口？」

有人覺得小姑厚臉皮，「臉皮真厚，以前大概也是把男友當盤子在敲吧」、「手足之情，也是要雙向的，單向的，叫做『厚臉皮』」。

也有人直指問題在老公，「重點是妳老公為什麼要有求必應？」、「妹妹敢要，哥哥肯給，妳也沒辦法啊，因為花的也不是妳的錢」、「有問題的是妳先生啊！為什麼毒菇要求什麼就要給她什麼？」、「哥哥生日時妹妹沒預算不送，哥哥可以第二年就不要買給妹妹就好啊，但哥哥還是買了」。

也有人覺得老公有權支配自己的錢，「他沒有花到妳的錢，他想要疼自己的妹妹，也沒關係吧」、「放寬心不管另一半家庭的事，對於家庭該給的沒有少就好」、「妹妹許願哥哥買，金額也沒很大，經濟能力許可下，妳要計較什麼？」、「其實換個角度想，妳跟妳哥從小到大感情很好，妳哥送妳禮物，然後大嫂在那邊不爽，妳覺得如何？」、「如果真的這麼不平衡，打不過就加入，跟小姑一起要求老公買禮物」。

嫂嫂 小姑

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