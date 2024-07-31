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夫妻買房婆婆喊「贊助頭期」 事後改口要還錢…網笑了：寧可是借的

聯合新聞網／ 綜合報導
一位人妻抱怨，婆婆起初表示要贊助買房頭期款，後來卻改口稱要還錢。情境示意圖。圖／Ingimage
一位人妻抱怨，婆婆起初表示要贊助買房頭期款，後來卻改口稱要還錢。情境示意圖。圖／Ingimage

在手頭寬裕的前提下，不少父母都願意贊助或者借錢補貼子女買房，不過若是沒有談好條件，便很容易引起誤會與爭端。一名人妻發文表示，當初夫妻買房時，婆婆說願意幫忙贊助頭期款，不料事後卻改口稱這些錢是「跟外婆借的」，日後還是要還，讓原PO相當崩潰，認為生活負擔加重許多。對此，網友的反應兩極，有的人認為婆婆應該事前說清楚，有網友則表示還錢合理，天下沒有白吃的午餐。

一名人妻在FB社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，他們夫妻買房時，婆婆曾表示要幫忙出頭期款，然而下斡旋後，婆婆才改口稱頭期款的錢是跟（原PO丈夫的）外婆借的，日後還是要還。

原PO聽完相當傻眼，指出現在除了要負擔養育小孩的費用及房貸外，還得還頭期款，負擔極重，雖然丈夫認為沒什麼，但若是最初婆婆有說明是借款，他們倆夫妻也不會決定買房。

有網友認為婆婆的做法確實有問題，「婆婆這是哪招？婆婆應該是本來有一筆錢，她才會這樣講吧」、「婆婆這樣真的滿噁的」、「當初既然說了要幫忙出頭期款，就不該食言。難道長輩可以這樣騙晚輩？」。

不過也有人認為婆婆要求還錢很合理，「你們夫妻的問題，天下沒有白吃的午餐」、「幫你們付頭期，又不是說給你們，要你們還有什麼不對？也許是擔心其他兄弟姐妹會計較」、「人家幫你，不懂感恩，還覺得是應該的，我就問房子是婆婆的名字嗎？」。

還有人提出不同觀點，指出還錢總比欠人情好，「我還寧可是借，起碼錢還了，我底氣還在，畢竟拿人手軟」、「你有沒有想過，如果你拿了婆婆的贊助錢，她在你身上是有功勞的，她在你家作威作福你可願意？」、「換一個角度想、如果今天她沒付錢，也沒臉要求搬來跟你們住」、「自己還一還，以後他們就沒得指手畫腳了」。

丈夫 借錢 婆婆 買房 頭期款

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