新車不想借爸爸開…他曝難忍壞習慣 網全認同：做法已沒話說

家人之間互相借車子代步是一件十分正常的事，近日卻有網友發文，表示自己不想將新買的車子借給父親開。原Po在PTT以「不想借爸爸新車」為題發文，表示最近父親的車壞了，想要借原Po剛買1個月的新車通勤1至2周，但原Po有點不情願。

原Po給出了三點原因：首先，父親不在原Po保險的約定駕駛人中；其次，原Po認為父親的衛生習慣較差，會在車上抽菸，還會在車上剔牙，並亂吐口水、菜渣；最後原Po擔心父親會不習慣新車的大小以及主動式安全警示，可能會有危險。總之，原Po不放心自己不在場時把車交給父親駕駛。

原Po表示，自己已經和父親說明了自己的想法，並提出幫父親租代步車並全額負擔，但他也擔心這樣會不會「很不孝」，想知道網友是否有更好的解決方案。

文章引來大量網友留言，不少人認為幫忙租車確實是比較好的方法，「出錢幫租車或是叫小黃已經ok」、「就說要用車，最多幫租車而已」、「有幫出代步費，道理上沒什麼能說嘴的了。只是如果老爸是會情勒的那種，一定多少還是會嘀咕一陣子」、「已經做得很好了，爸爸沒車用不是你的責任，你還幫他出錢。如果想做得更好，可以出錢讓爸爸租想開的車試試」、「你幫他出錢租車，租個比你車等級更高的，一定沒話說」。

也有不少網友理解原Po的想法，「沒保險怎麼借，第一點就打住了」、「抽菸吐口水真的毋通」、「抽菸不能借，他忍不住的，到時侯你生氣他又會說沒怎樣、沒味道、小題大作。老菸槍早就對輕微菸味無感，根本聞不到那些味道」、「光是會抽菸就是大地雷了…不借正常」、「車裡抽菸真的很不行，味道會停留很久，租代步車真的才是對的」。