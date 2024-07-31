快訊

獨／80年魯肉飯掰掰！圓環老字號名店「龍凰號」熄燈

未來1周如果颱風生成難侵台 粉專曝原因：蠻少見的現象

奧運羽球／「像看自己倒影」依瑟儂談與戴資穎最後一次對決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

引以為傲的「胸器」竟成分手理由 妹子崩潰：男友建議我縮胸

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，自己天生胸部大又豐滿，卻沒想到這項身材優勢，會成為自己被分手的理由。示意圖／Ingimage
一名女網友表示，自己天生胸部大又豐滿，卻沒想到這項身材優勢，會成為自己被分手的理由。示意圖／Ingimage

時下不少女性對自己的豐滿胸部感到驕傲，而許多男性也喜歡胸部大的女生。不過，一名女網友表示，這項身材優勢竟成為自己被分手的理由，男友覺得胸部太大很噁心，甚至建議她去做縮胸手術，讓她十分傻眼。

原PO在Dcard以「奶太大了被分手」為題，表示一直以來都很滿意自己的身材，特別是胸部大這件事，甚至常常被身邊的朋友開玩笑說是「胸器」。然而，有一天原PO跟男友一起出去吃飯，回家後男友突然很嚴肅地對原PO說，他覺得原PO的胸部太大，每次看到都覺得很不自然，「甚至有點噁心」。

原PO表示，自己當下真的超級震驚，「這可是我引以為傲的部分，竟然在他眼裡成了缺點」？更崩潰的是，原PO的男友告訴她，自己其實更喜歡身材纖細的女生，說這類型的女生才是他的理想型，「他甚至建議我去做縮胸手術」。

原PO崩潰大喊「無法理解」，直呼社會上那麼多羨慕有大胸女友的男生，「怎麼輪到我這裡就變成了問題」？更禁不住猜想，「難道是我不夠好嗎？還是這段感情本身就有問題」？

貼文一出，不少網友表示「他可能是覺得妳太胖，所以才說妳奶太大不喜歡」、「請問妳是瘦大奶嗎？是的話，就是妳男友有病；如果是胖大奶，就是妳男友很委婉」、「我感覺妳男友應該是想很委婉的說妳胖？因為通常瘦了奶也小了，所以反著說？再加上妳說他比較喜歡纖細的女生，會不會其實不是奶的問題，是纖細的問題」。

同時也有不少人安慰原PO說，「奶大是妳天生條件，為了他想做縮胸？要確定欸」、「他只是前男友而已，不是老公，不要為了一棵樹，放棄整個森林」、「既然不喜歡當初幹嘛交往？我覺得他就是玩膩了，隨便找個理由分手，就算妳今天不是奶大，他也會找其他理由，太矮、太高、太胖、太瘦等，把他踹了，妳還是最美的」。

之後原PO也在貼文中更新資訊，表明自己身高158公分、體重47公斤、E罩杯，雖然沒有附上照片，但並非網友們所猜測的「恐龍妹」。

分手

延伸閱讀

十盛奶茶含奶精挨轟…作家嘆「太驕傲恐溺斃」 親曝門市慘況

四十歲很害怕一個人 想要有另一半卻不想太快進入關係怎麼辦？

越到晚上越焦慮、還帶點害怕…導致睡不著 是因為一天的生產力沒有達標嗎？

如何聽懂對方沒有說出口的話？對話時請謹記這兩個心法

相關新聞

新車不想借爸爸開…他曝難忍壞習慣 網全認同：做法已沒話說

家人之間互相借車子代步是一件十分正常的事，近日卻有網友發文，表示自己不想將新買的車子借給父親開。原Po在PTT以「不想借爸爸新車」為題發文，表示最近父親的車壞了，想要借原Po剛買1個月的新車通勤1至2周，但原Po有點不情願。

夫妻買房婆婆喊「贊助頭期」 事後改口要還錢…網笑了：寧可是借的

在手頭寬裕的前提下，不少父母都願意贊助或者借錢補貼子女買房，不過若是沒有談好條件，便很容易引起誤會與爭端。一名人妻發文表示，當初夫妻買房時，婆婆說願意幫忙贊助頭期款，不料事後卻改口稱這些錢是「跟外婆借的」，日後還是要還...

引以為傲的「胸器」竟成分手理由 妹子崩潰：男友建議我縮胸

時下不少女性對自己的豐滿胸部感到驕傲，而許多男性也喜歡胸部大的女生。不過，一名女網友表示，這項身材優勢竟成為自己被分手的理由，男友覺得胸部太大很噁心，甚至建議她去做縮胸手術，讓她十分傻眼。

【生活趣聞】劉雲英／數字之亂

我們五姊妹中，有三人學商，不但心算一把罩，更擅長精打細算，每次國內外旅遊或吃喝玩樂分攤費用，看她們把連串數字玩弄於股掌間，我和四妹兩個數字絕緣體，就哪邊涼快哪邊待著，等她們列出明細再掏荷包，親姊妹還是得明算帳。

金玉涼言

有錢人該花就花不手軟；沒錢人當省則省不心軟。

【祖孫之間】中玄／著迷汽車玩具的小男孩

日劇《春暖花開的那一天》，罹患胰臟癌末期的雅彥，最想做的一件事，便是挖出五十幾年前他埋在小學校園櫻花樹下的時光膠囊。女兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。