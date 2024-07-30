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男怨「女友墊錢後狂催討」 網友一面倒：你讓人最無言

聯合新聞網／ 綜合報導
俗話說「談錢傷感情」，即使是夫妻、情侶之間也難迴避此問題。示意圖／Ingimage
俗話說「談錢傷感情」，即使是夫妻、情侶之間也難迴避此問題。示意圖／Ingimage

男女約會AA制、AB制，你是哪一派呢？不少情侶在面臨分帳時，意見常常產生分歧。有網友分享自己另一半外出時先幫他墊了兩千塊，而在後來的兩小時內不停地追問轉帳進度，讓他感到很無言。

一名網友在FB社團「匿名公社」內發文，表示自己和女友外出時，女友先幫他墊了兩千元，事後兩三個小時對方都在不停追問轉帳進度，而原PO疑似是忘記轉帳，告訴女友「還沒」，讓對方忍不住生氣回應「我下次絕對不幫你先墊錢了！」這讓原PO感到十分無言，上網詢問網友們對此事有何感想。

文章一出引起廣大網友的回覆，「我也會問耶，我幫忙先墊錢不馬上還我也會超級不爽」、「欠錢主動還錢很合理，不該還要人家問！」、「第一時間轉錢給人家代墊的錢（不論是不是老婆）都是很正常的吧！」、「都問三次了，任何人都會生氣」。

也有網友認為「你是不是常常忘記還錢？」、「有不還錢的前例，老婆才會一直問吧？」、「我都習慣先給錢，而且會多給……」、「你還沒錢給她就算了，還上網抱怨，是打算不還錢嗎？」甚至有人幽默回應「她沒給你send tree pay（甩巴掌）就算不錯了」、「她對你是真的非常無言」。

常有人說「談錢傷感情」，夫妻、情侶之間有關財產、金錢分配的問題，建議在交往階段就應互相了解、溝通金錢觀，彼此協調好才能繼續創造屬於兩人的美好生活。

AA制 夫妻關係 財產

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