惡人先告狀！擅自拿走月餅送親戚 婆婆見「1物品」飆罵：害我丟臉

中秋節將屆，又到了送禮的時節。一位女網友表示，正在跟大姑商量今年該做多少月餅才夠分親友時，遠在英國玩的大姑婆婆似有心靈感應，馬上傳訊要求要多做一些讓她送禮。讓她回想起去年的不愉快經驗，被大姑的婆婆未經同意就直接拿走20袋，事後還罵她們做了一事，讓她在親友面前丟臉，讓她們覺得莫名其妙。

一位女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文寫道，中秋節要到了，和大姑商量今年該做多少量的月餅才夠分親友時，大姑提出要求希望別讓她婆婆知道此事。沒想到，才討論完10分鐘左右，就收到正在英國玩的大姑婆婆傳訊息，要求她們要多做一些月餅，讓她拿去分送親友。讓兩人瞬間爆笑，自嘲「原來這就是不可以在別人背後說壞話的下場」。

為何不能讓大姑婆婆知道要做月餅的事呢？原PO表示，自己和大姑兩人交情非常好，兩家人合租房子同住，去年一起製作了共約400多顆的蛋黃酥及芋頭酥，結果大姑婆婆來家裡作客，想說不要讓老人家餓肚子，兩人就出門買餐點。沒想到，大姑的婆婆完全沒經過同意，就直接拿走至少20袋打包好的月餅，更離譜的是，事後還打電話來罵人，「為什麼袋子裡面要放帶人名的手寫卡片」，害她在親戚朋友面前丟臉，讓兩人哭笑不得。

今年為了避免再發生慘案，原PO和大姑客製了專屬禮盒跟禮盒袋，除非是本人拿到禮盒，不然就是1000%的尷尬。

貼文曝光，網友紛紛留言，「婆婆真不要臉，拿別人的東西還要靠腰」、「真痟貪～就已經不要臉了，還會怕丟臉？」、「不問自取難怪會丟人」、「當初應該要報警處理」、「這已經是偷了吧，還敢說害她丟臉，她活該啊～哈哈哈」。